أزمة القنوات الناقلة للدوري السعودي.. تركي آل الشيخ يهدد STC‎

وجَّه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تهديدًا صريحًا لشركة STC، الناقل الجديد لمباريات الدوري السعودي، على إثر ما تم إعلانه بأنه لن يكون هناك نقل تلفزيوني مجاني للموسم الجديد إلا عبر تطبيق “دوري بلس”.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “التطبيق = نت = مو مجاني.. الجمهور يجب أن يرى مجاناً.. هذا توجيه سيدي ولي العهد.. لا منة لنا ولا فضل.. شوفوا لكم حل.. داوود يسخن”، في إشارة إلى داود الشريان، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي.

التطبيق = نت = مو مجاني … الجمهور يجب أن يرى مجاناً …

هذا توجية سيدي ولي العهد … لامنة لنا ولا فضل … شوفو لكم حل .

وإلا داوود يسخن ! pic.twitter.com/Xq12BHUrNo — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) August 29, 2018

وأكد حمود الرميان، الرئيس التنفيذي لشركة إنتيغرال stc، الناقل الجديد للدوري السعودي، أنه لن يكون هناك “وجود لنقل تلفزيوني مجاني للكرة السعودية”.

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: “البث سيكون HD لا يوجد SD نهائيًا على جميع باقات قنواتنا”.

وأضاف: “الخيارات كلها متاحة لمتابعة الدوري.. ولمشاهدة المباريات عبر تطبيق دوري بلس لا تحتاج إلى سرعة إنترنت قوية، بل تحتاج “إنترنت” أقل لمشاهدة المباريات”.

وأضاف: “أوضحت stc بأن النقل الفضائي لمباريات كأس الأمير محمد بن سلمان سيكون بمقابل مادي (528 ريالًا) بمعدل تقريبي 50 ريالًا في الشهر ولن يكون هناك نقل مجاني عبر الشاشات التلفزيونية، البث المجاني سيكون -فقط- عبر تطبيق دوري بلس”.

وأردف: “يمكن لمشتركي دوري بلس متابعة مباريات الدوري مجاناً ” عبر تطبيقات الأجهزة الذكية من خلال أي شركة إنترنت وليست مخصصة لعملاء stc فقط”.