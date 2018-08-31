مباراة الشباب والاتحاد.. كيف يدور صراع دياز وسوموديكا في الدوري السعودي؟

تتجه الأنظار، مساء الجمعة، إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)؛ لمتابعة المباراة التي تجمع ناديي الشباب وضيفه الاتحاد، في واحدة من المواجهات الكلاسيكية للدوري السعودي في جولته الأولى.

يبدو الحال مختلفًا في مباراة الفريقين هذا الموسم، خاصة أن الاتحاد استعان بخبرات المدرب الأرجنتيني رامون دياز لاستعادة لقب الدوري، كما يسعى الشباب للاستفادة من قدرات مديره الفني الروماني ماريوس سوموديكا.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الشباب والاتحاد، والصراع التكتيكي بين دياز وسوموديكا، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 19:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة ksa sports بصوت المعلق المصري بلال علام.

تاريخ المواجهات

تفوق الشباب في آخر مباراة جمعته بنادي الاتحاد بثلاثية نظيفة بالدوري، ولكن الاتحاد قبلها تفوق بشكل واضح على الشباب.

وفاز الاتحاد في آخر 3 مباريات قبلها، منها في كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ 8 بنتيجة 3/1، كما تعادل الفريقان بهدف لكل منهما بالدوري.

دياز ومهمة صعبة للاتحاد

يخوض الاتحاد المباراة مع مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز؛ بحثًا عن تحقيق الفوز على حساب الشباب في بداية مشواره في الدوري السعودي.

أبرم الاتحاد عدة صفقات متميزة لترميم صفوفه، وعلى رأسها: البرازيلي رومارينهو والمغربي كريم الأحمدي والصربي ألكسندر بيسيتش، بجانب الثنائي البرازيلي فالديفيا وتياغو كارليتو والأسترالي ماتيو جورمان.

وأكد عمرو أنور مدرب الاتحاد الأسبق لشبكة “إرم نيوز”، أن رامون دياز يسعى لبداية قوية بالدوري، خاصة أنه خسر لقب كأس السوبر أمام الهلال، بخلاف التعادل مع الوصل الإماراتي بالبطولة العربية.

وأضاف: ” من المؤكد أن الاتحاد لن يظهر بكامل قوته؛ لأن هناك وقتًا لانسجام هؤلاء اللاعبين، والحقيقة أن الاتحاد لديه قوة هجومية في الخط الأمامي رائعة، بوجود رومارينهو وكريم الأحمدي وفهد المولد وبيسيتش، وبالتالي الفريق يحتاج فقط للوقت”.

الشباب والبداية المهمة

ويسعى الشباب أيضًا لتقديم ضربة بداية قوية، خاصة أن المدرب الروماني سوموديكا أعلنها بوضوح قبل بدء المنافسات، بأنه يسعى لإعادة الفريق لمنصات التتويج.

واستعان الشباب بالثنائي الروماني كونستانتين بيودسكو وفالريسا جامان الوافد من نادي ستيوا بوخارست، بجانب الثنائي البرازيلي آرثر ولويز أنطونيو.

ويسعى الشباب للاستفادة من خبرات المهاجم ناصر الشمراني في هذه المواجهة، خاصة أن الشمراني أعلن التحدي، وأكد أن الموسم الحالي سيكون مختلفًا بالنسبة للشباب، بجانب الجناح المميز هاتان باهبيري.