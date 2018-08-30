مباراة النصر وأُحد.. تقنية الفيديو تحرم محمد السهلاوي من هدف (فيديو)

اُعتمدت تقنية الفيديو للمرة الأولى في الجولة الأولى من مباريات الدوري السعودي للمحترفين للموسم 2018/2019، والتي جمعت ناديي النصر وأُحد، مساء اليوم الخميس.

وألغى حكم المباراة، التشيكي بافل كارلوفيتش، هدف مهاجم النصر محمد السهلاوي بعد أن أثبتت الإعادة التلفزيونية وقوع المهاجم السعودي في مصيدة التسلل، قبل تسجيله للهدف في الدقيقة الـ 36 من عمر الشوط الأول.

وانتهى اللقاء بتفوق هيتشكوكي للنصر بنتيجة 2/1، تمكن خلاله المغربي نورالدين إمرابط من حسم المباراة للعالمي في الأنفاس الأخيرة للمباراة.

وقررت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيق تقنية حكم الفيديو في مسابقة الدوري، بعد اعتمادها في كأس العالم 2018 في روسيا.

كما تم تطبيق التقنية بنجاح في مباراة الفيصلي والأهلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لأول مرة في المسابقات المحلية في السعودية.

وخضع الحكام السعوديون لدورات تدريبية مكثفة لتطبيق هذه التقنية على أكمل وجه.

فيديو :

هدف السهلاوي الملغى بداعي التسلل في الدقيقة 36 ????!#أحد_النصر pic.twitter.com/fTp36sztQG — #اخبار_النصر (@mmj408) ٣٠ أغسطس ٢٠١٨