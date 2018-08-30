القنوات الناقلة لمباراة النصر وأُحد في الدوري السعودي

يأمل نادي النصر ببداية قوية في الدوري السعودي للموسم الجديد 2018/2019؛ عندما يلاقي أُحد على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وتنقل مباراة النصر وأُحد مجانًا على قناة KSA Sports HD1، وتبث الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة، 18:15 بتوقيت القاهرة.

ولعب النصر 7 مباريات ودية؛ استعدادًا للموسم الجديد، وقد حقق الفوز فيها جميعًا، مسجلًا 28 هدفًا.

وعزز النصر صفوفه بلاعبين على مستوى عالمي، كأحمد موسى ونورالدين إمرابط، وعبدالرزاق حمد الله، وجوليانو فيكتور دي باولا، وبراد جونز، وكريستيان راموس.

ويقود نادي النصر المدرب الأوروغواياني جوزيه دانيال كارينيو، الذي سبق وقاد النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي.

واحتل النصر المركز الثالث في الدوري السعودي، الموسم الماضي، علمًا بأنه أحرز اللقب 7 مرات، كان آخرها موسم 2014/2015.