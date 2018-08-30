تردد القنوات الرياضية السعودية ksa sports الناقلة لمباريات الدوري السعودي (صور)

أعلنت شبكة القنوات الرياضية السعودية (KSA SPORTS) أمس الأربعاء، عن نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين (كأس دوري الأمير محمد بن سلمان) عبر قنواتها المفتوحة للمشاهدين مجانًا.

وأصدرت مجموعة (KSA SPORTS) بيانًا، قالت فيه: “بتوجيه من سمو ولي العهد، سيتم نقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجانًا”.

#تنويه | يمكنكم متابعة القنوات الرياضية على نفس الترددات السابقة Ksa sport+1 بدل قناة أجيال (سابقا )

Ksa sport+2 بدل قناة الاقتصادية (سابقا ) على أقمار العربسات والنايلسات والياهلايف#شكراً_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/2JhxwXfQHa — KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 30, 2018

وأضاف البيان: “أما النقل بمميزات الباقات الإضافية، فيمكن الاشتراك بها عن طريق (stc).

ويتفق البيان -تمامًا- مع رؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حول أحقية المواطن في مشاهدة المباريات المحلية للكرة السعودية، اللعبة الشعبية الأولى في المملكة والعالم بأسره.

وجاء القرار تعبيرًا عن اقتناع ولي العهد وإيمانه الكامل بأحقية المواطنين بمشاهدة المباريات مجانًا، وإلزامه الشركة الحاصلة على حقوق البث بإذاعة المباريات عبر قناة ksa الرياضية؛ وهو ما جعل الجماهير في قمة السعادة، خاصة أنه جاء في الوقت المناسب قبل انطلاق البطولة بساعات.

وغرَّد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في السعودية عن مجانية الدوري السعودي :”هذا توجيه سيدي ولي العهد … لا منة لنا ولا فضل”.

ولا شك أن المسؤولين عن الرياضة السعودية بصفة عامة واتحاد الكرة بشكل خاص، لديهم رؤية من خلال القرارات التي تم اتخاذها؛ لإحداث نقلة ببطولة الدوري السعودي، ليصبح من ضمن أفضل 10 دوريات في العالم.

ويأتي قرار التشفير والمشاهدة عبر اشتراك شهري عقبة أمام حجم المشاهدة للمباريات، وهو الأمر الذي يبدو واضحًا للجميع، وجعل ولي العهد يتدخل لإيقاف التشفير.

وغرَّد الإعلامي منصور الخميس :”كيف سيتم الترويج للدوري السعودي وجذب المتابعين، سواء من الدول العربية أو الآسيوية والعالمية، إذا لم يكن هناك نقل مجاني؛ لتعريف العالم بالنسبة النوعية للدوري السعودي، وبالتالي جلب الشركات العالمية للاستثمار رياضيًا”.

وأتم: “الاحتكار والتشفير للدوري ضد هدف أن يكون من أفضل 10 دوريات في العالم”.

وهذه ترددات القنوات الرياضية السعودية وفقًا لآخر تحديثاتها

Ksa sport+1 بدل قناة أجيال (سابقًا )

Ksa sport+2 بدل قناة الاقتصادية (سابقًا )

على أقمار العربسات والنايلسات والياهلايف