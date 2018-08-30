مباراة النصر وأحد.. هل يفسد رفاق حسين عبد الغني افتتاحية مشوار العالمي بالدوري السعودي؟

تقام -مساء الخميس- 3 مواجهات مثيرة في افتتاح الجولة الأولى للموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي كأس سمو الأمير محمد بن سلمان.

يستضيف الاتفاق نظيره الرائد، بينما يحل النصر ضيفًا ثقيلًا على أحد، ويلعب الوحدة أمام الحزم، في يوم حافل بالندية والمواجهات المثيرة.

وتتجه الأنظار -بلا شك- للمواجهة المرتقبة بين النصر ومضيفه أحد فجماهير العالمي تنتظر انطلاقة ناديها في الدوري بحثًا عن استعادة اللقب الغائب، وهو ما تستعرضه “إرم نيوز” في السطور المقبلة:

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في السابعة والربع مساء اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة والرياض.

وسيتم نقل اللقاء عبر قناة ksa sports بصوت المعلق الرائع فهد العتيبي، كما سيتم نقلها على قنوات دوري بلس.

سيناريو المفاجآت

لا يحمل تاريخ المواجهات بين النصر وأحد ذكريات طيبة للعالمي في ضيافة منافسه الليلة.

ذهب النصر إلى عقر دار أحد مرتين في الدوري، الأولى يوم الـ17 من مايو 2005 وفاز أحد بثلاثية حمزة صالح ومعاذ علي ووليد العلياني وأحرز للنصر إبراهيم ماطر.

وجاءت الزيارة الثانية يوم الـ19 من أكتوبر 2017 وتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما، فأحد سجل بواسطة أيمن فتيتي وكارلوس ماستينور، بينما أحرز للنصر محمد السهلاوي وليوناردو بيريرا.

وفاز النصر مرتين على ملعبه على حساب أحد بالنتيجة نفسها (2-0).

النصر والقوة الضاربة

يحشد النصر القوة الضاربة في بداية مشواره للبحث عن التتويج بلقب الدوري السعودي الغائب عن أحضان قلعة العالمي منذ موسم 2014 – 2015 ويسعى الفريق للفوز باللقب التاسع في تاريخه.

وحافظ النصر على استقراره الفني بالإبقاء على المدرب الأوروجوياني دانييل كارينيو معشوق جماهير العالمي وصاحب التتويج بآخر لقب دوري.

ودعم النصر صفوفه بشكل ممتاز بضم النيجيري أحمد موسى في أغلى الصفقات بمقابل تجاوز 16 مليون يورو والبرازيلي جوليانو صانع ألعاب فناربخشة التركي والمغربي نور الدين أمرابط ومواطنه عبد الرازق حمد الله بجانب البرازيلي بيتروس والحارس الأسترالي القدير براد جونز مع عودة يحيى الشهري المهدد بالغياب عن لقاء أحد للإصابة.

وقال الدكتور طه إسماعيل، مدرب منتخب السعودية الأسبق، لـ”إرم نيوز” إن الدوري السعودي بصفة عامة شهد صفقات عالمية وليست -فقط- “سوبر” والجميع يترقب مشاهدة كل هؤلاء النجوم داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف: ” النصر سيواجه ضغوطاً كبيرة في بداية المشوار؛ لأنه مطالب بالفوز والأداء الذي يناسب كمّ النجوم في فريقه بجانب شغف جماهيره ومساندتهم للفريق”.

أوراق أحد

ويتطلع فريق أحد لمفاجأة في بداية مشوار الدوري بإسقاط النصر مستفيدًا من الدعم الجماهيري والضغوط التي تحاصر الضيوف بحثًا عن تحقيق نتيجة طيبة.

ويقود الفريق المدير الفني السنغالي ساديو ديمبا صاحب الـ52 عامًا الذي عمل لسنوات في الدوري البلجيكي، وأبرم الفريق بعض التعاقدات لتدعيم صفوفه على رأسها انضمام المخضرم حسين عبد الغني العائد من تجربة بالدوري البلغاري بجانب الغاني كارلوس أوهيني والبوسني إينس سيبوفيتش والحارس المغربي زهير العروبي والبرازيلي ريبامار والكاميروني أدولف تيكو ونايف هزازي وإسلام سراج.

وتبدو مواجهة حسين عبد الغني النجم القدير ضد ناديه السابق النصر، بمثابة صدام من نوع خاص عاطفي بعض الشيء خاصة أن عبد الغني حقق بطولاتٍ وأمجادًا مع قلعة العالمي.