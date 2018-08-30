بعد انتهاء أزمة القنوات الناقلة.. 4 شاشات مختلفة لمشاهدة مباريات الدوري السعودي

تترقب جماهير الكرة السعودية انطلاقة منافسات الموسم الجديد لبطولة الدوري بعد أن شهدت فترة الانتقالات الصيفية بضع صفقات سوبر من العيار الثقيل.

وأصبح السؤال الذي يشغل بال جماهير الكرة السعودية هو عن كيفية مشاهدة مباريات الدوري بعد الجدل الذي دار حول حقوق البث في الساعات الماضية.

وتجيب “إرم نيوز” خلال التقرير الآتي عن سؤال الساعة؛ كيف يمكن مشاهدة مباريات الدوري السعودي هذا الموسم؟.

بث مجاني

أمر الأمير محمد بن سليمان -ولي العهد- ببث مباريات الدوري السعودي مجانًا في الموسم الحالي عبر قنوات ksa sports.

واستجاب الأمير محمد بن سلمان لمطالب الجماهير التي أبدت غضبها من قرار شركة stc التي حصلت على حق البث الفضائي لمباريات الدوري السعودي، وطلب بث المباريات مجانًا.

وتذيع ksa sports المباريات فقط دون استوديو تحليلي أو أي أمور خاصة بالمباريات.

جهاز جو بوكس

أعلنت شركة stc أنها ستطرح مباريات الدوري السعودي عبر جهاز ريسيفر gobx لالتقاط القنوات التي تذيع مباريات الدوري السعودي.

وسيكون الأمر بباقات مدفوعة الأجر وستذاع المباريات بالبث والتحليل والكواليس الخاصة بشكل حصري.. ويتكلف الأمر سنويًا 550 ريالًا عبر الجهاز المتوافر في نقاط البيع المختلفة.

خدمة جوي

تطرح الشركة -أيضًا- المباريات عبر خدمةhome joe باستخدام اشتراك للإنترنت للمشاهدة عبر الشبكة العنكبوتية منزليًا.

وطرحت الشركة بضع باقات للاشتراك في خدمة مشاهدة مباريات الدوري السعودي هذا الموسم.

تطبيق الهواتف الذكية

تذاع المباريات -أيضًا- عبر تطبيق دوري بلس للهواتف الذكية في الموسم الجديد.

وطرحت الشركة نوعين من الاشتراك وهما: باقة النجوم التي تحتوي على استديو تحليلي للمباريات وبجودة عالية، وذلك باشتراك شهري بقيمة 34 ريالًا، بجانب الباقة الأساسية وهي بث المباريات دون مقابل.