شاهد كيف ردّ حمود الرميان على تغريدات تركي آل الشيخ عن أزمة القنوات الناقلة للدوري السعودي (فيديو)‎

ردّ حمود الرميان، الرئيس التنفيذي لشركة “إنتيغرال”، الذراع الإعلامية لشركة إس.تي.سي (اتصالات السعودية)، الناقلة للدوري السعودي، على تغريدة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بشأن رفضه مسألة نقل مباريات الدوري السعودي عبر تطبيق مجاني على الهواتف المحمولة عبر قنوات “دوري بلس”.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الشخصي، اليوم الأربعاء: “لازلت أرى أن نقل الدوري في تطبيق مجاني غير كاف.. اليوم بإذن الله يحسم الأمر”.

وعندما سأله أحد الصحفيين الحاضرين للمؤتمر الذي عقده، اليوم الأربعاء، للكشف عن تفاصيل نقل مباريات الدوري السعودي، عن ردّه على تغريدة آل الشيخ، أجاب: “السؤال يُطرح على معالي المستشار وليس عليّ”.

حمود الرميان معلقاً على تغريدتك يابوناصر قبل قليل.. (!)

الحزم الحزم الله يطول بعمرك ????????#تحرمنا_من_دورينا_Stc

– pic.twitter.com/oVPSnp3j5g — خلف الدوسري (@kalafaldossry) August 29, 2018

وكشف الرميان في تصريحاته عن طريقة نقل المباريات، ستكون هنالك باقتان لمشاهدة مباريات كأس دوري محمد بن سلمان على تطبيق دوري بلس وهما:

– باقة النجوم: تحتوي على استديو تحليلي للمباريات وبجودة عالية، وذلك باشتراك شهري قيمته 34 ريالًا.

– الباقة الأساسية لمشاهدة جميع مباريات الدوري بشكل مجاني، ودون استديو تحليلي، وبجودة أقل نوعًا ما.

تعليق حمود الرميان على تغريدة تركي ال الشيخ @turki_alalshikh , اثناء مؤتمر stc للاعلان عن النقل التلفزيوني

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•#كأس_دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/ALeDTVvnhs — السناب الرياضي (@o15sport) August 29, 2018

أما فيما يخص المتابعين عبر النقل الفضائي (الستالايت) فستكون عبر الاشتراك في جهاز GOBX لمشاهدة قنوات دوري بلس بكامل ميزاتها، وذلك عبر باقة دوري بلس السنوية بقيمة 550 ريالًا عبر الجهاز المتوافر في نقاط البيع المختلفة.

وفي حال رغبة العميل بالاشتراك في خدمة (جوي هوم) عبر اشتراكات الإنترنت المنزلية ستتوافر لديه قنوات دوري بلس بالميزات كاملة.