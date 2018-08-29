هل تعرض كارلوس إدواردو مهاجم نادي الهلال السعودي للإصابة مجددًا في الرباط الصليبي؟

يبدو أن المنافسة في الدوري السعودي اشتعلت مبكرًا بين جمهوري الهلال والنصر، إذ تداول الجمهور هاشتاغا باسم “#اصابه_ادواردو_بالرباط_الصليبي”، اليوم الأربعاء، أغضب جماهير “الزعيم” بشدة.

واشتعل السجال بين جمهوري الهلال والنصر بسبب تمني جمهور الأخير أن يكون خبر إصابة البرازيلي كارلوس إدواردو، مهاجم الهلال، والمتألق بشدة الفترة الأخيرة صحيحًا، ولكن كل الشواهد تؤكد أن الأمر غير صحيح.

وظهر إدواردو برفقة لاعبي الهلال المحترفين، أمس الثلاثاء، في حفل تدشين الدوري السعودي، وصعد على المسرح خلال تقديمه مع بقية اللاعبين ولم يظهر عليه أي مظاهر تجدد إصابته بالرباط الصليبي، والذي عانى منه الموسم الماضي وأبعده لفترات طويلة، قبل أن يعود ويتألق مع “الزعيم” مؤخرًا ويرتدي شارة قيادة الفريق.

وكان اللاعب غاب مؤخرًا عن التدريبات بداعي الإصابة.

#اصابة_ادواردو_بالرباط_الصليبي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

حاط رجل على رجل بعد مايستحي والله pic.twitter.com/k3hQ3oeRjg — R. (@nbivs) August 29, 2018

وينطلق الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الخميس، إذ يواجه الهلال نظيره الفيحاء، يوم الجمعة المقبل.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن إدواردو جاهز لقيادة الهلال أمام الفيحاء، في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان تعرض إدواردو لإصابة خلال مران الفريق في الفترة الأخيرة، عبارة عن كدمة خفيفة كانت من المحتمل أن تبعده عن انطلاقة الدوري السعودي.

وأثبتت الفحوصات سلامة البرازيلي، وأنه قادر على المشاركة أساسيًا أمام الفيحاء في الجولة الأولى الجمعة المقبلة.

ويسعى الهلال للدفاع عن لقبه، للحصول عليه للمرة الثانية على التوالي، إذ سيجد منافسة شرسة من الأندية بعد التدعيمات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

إدواردو كان قاد الهلال للتتويج بطلًا للسوبر السعودي بالتغلب على اتحاد جدة، بثلاثية مقابل هدف وحيد، سجل منها لاعب الوسط هدفًا وصنع آخر، في المباراة التي أقيمت في الـ18 من أغسطس الجاري على ملعب لوفتس رود بالعاصمة البريطانية “لندن”.

يذكر أن إدواردو عانى من إصابة الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي خلال ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أواوا ريدز الياباني، أبعدته عن الملاعب أكثر من ثمانية أشهر.