‎#stc_تحرمنا_من_دورينا.. الجمهور السعودي يصب غضبه على الطريقة الجديدة لنقل مباريات الدوري السعودي

‎#stc_تحرمنا_من_دورينا.. الجمهور السعودي يصب غضبه على الطريقة الجديدة لنقل مباريات الدوري السعودي

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

أعرب الجمهور الرياضي السعودي عن غضبه الشديد من الباقات التي أعلن عنها حمود الرميان، الرئيس التنفيذي لشركة “إنتيغرال”، الناقل الجديد للدوري السعودي، والذراع الإعلامي لقنوات STC.

ودشن الجمهور هاشتاغًا غاضبًا باسم “‎#stc_تحرمنا_من_دورينا”، رافضين ما أعلن عنه الرميان في ظل أسعار الباقات العالية التي أعلن عنها.

وقال الرميان إن مجموعة قنوات “دوري بلس” التلفزيونية الجديدة ستبث المسابقات السعودية الكروية، بجودة عالية HD عبر جهاز الرسيفر GOBX دون الحاجة إلى الإنترنت، ولكن بسعر اشتراك يبلغ 550 ريال في السنة الواحدة.

وأوضح الرميان في حديثه للقناة الرياضية السعودية، مساء الثلاثاء، بأن مشاهدة المباريات عبر تطبيق “دوري بلس” ستكون مجانًا للباقة الأساسية لكن دون استديو تحليلي وبجودة SD، وباشتراك شهري لباقة “النجوم” المميزة من التطبيق بسعر 34 ريالًا شهريًا، تتضمن كافة الخدمات والمزايا.

واختتم الرميان حديثه بأن مشاهدة القنوات التلفزيونية مجانية ضمن باقات الإنترنت اللامحدود مع التلفزيوني التفاعلي “جوي TV هوم” من STC.

وقال المغرد متيم العصيمي: “يحاربون الاحتكار والتشفير على بعض الشبكات الرياضية بحجة أن كرة القدم للفقراء ويتم تشفير دورينا أمر غريب”.

وأشار فارس الفزي: “الإعلامي ذو “المبدأ” هو من سيرفض “طمع” STC وسيقف مع الشعب بالمطالبة بأبسط حقوقهم التي أمر بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الدوري لا بد يبث بأفضل التقنيات و “مجاناً”.

وشددت مغردة: “كرة القدم للبسطاء ابتعدوا عن الاستغلال والجشع”.

وقال محمد العريني: “خيبة أمل كنت متحمس لمتابعة الدوري السعودي.. شكلي بكنسل الفكرة.. وأكتفي بالدوريات الأوروبية”.

وشدد المغرد سلفًا: “كيف الدوري مجاني وهو بيكون فقط على تطبيق ويحتاج إنترنت مدفوع وجودة النقل سيئة بشهادة المسؤول وكاميرات أقل؟”.

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