‎#stc_تحرمنا_من_دورينا.. الجمهور السعودي يصب غضبه على الطريقة الجديدة لنقل مباريات الدوري السعودي

أعرب الجمهور الرياضي السعودي عن غضبه الشديد من الباقات التي أعلن عنها حمود الرميان، الرئيس التنفيذي لشركة “إنتيغرال”، الناقل الجديد للدوري السعودي، والذراع الإعلامي لقنوات STC.

ودشن الجمهور هاشتاغًا غاضبًا باسم “‎#stc_تحرمنا_من_دورينا”، رافضين ما أعلن عنه الرميان في ظل أسعار الباقات العالية التي أعلن عنها.

وقال الرميان إن مجموعة قنوات “دوري بلس” التلفزيونية الجديدة ستبث المسابقات السعودية الكروية، بجودة عالية HD عبر جهاز الرسيفر GOBX دون الحاجة إلى الإنترنت، ولكن بسعر اشتراك يبلغ 550 ريال في السنة الواحدة.

وأوضح الرميان في حديثه للقناة الرياضية السعودية، مساء الثلاثاء، بأن مشاهدة المباريات عبر تطبيق “دوري بلس” ستكون مجانًا للباقة الأساسية لكن دون استديو تحليلي وبجودة SD، وباشتراك شهري لباقة “النجوم” المميزة من التطبيق بسعر 34 ريالًا شهريًا، تتضمن كافة الخدمات والمزايا.

???? || عبر KSA SPORT1 الأستاذ حمود الرميان يكشف تفاصيل النقل التلفزيوني للمسابقات السعوديةhttps://t.co/9189adRCGG#KSA_SPORTS — KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 28, 2018

واختتم الرميان حديثه بأن مشاهدة القنوات التلفزيونية مجانية ضمن باقات الإنترنت اللامحدود مع التلفزيوني التفاعلي “جوي TV هوم” من STC.

وقال المغرد متيم العصيمي: “يحاربون الاحتكار والتشفير على بعض الشبكات الرياضية بحجة أن كرة القدم للفقراء ويتم تشفير دورينا أمر غريب”.

يحاربون الاحتكار والتشفير على بعض الشبكات الرياضيه بحجة ان كرة القدم للفقراء ويتم تشفير دورينا امر غريب !!#stc_تحرمنا_من_دورينا — متيم العصيمي ???? (@motim_osm) August 28, 2018

وأشار فارس الفزي: “الإعلامي ذو “المبدأ” هو من سيرفض “طمع” STC وسيقف مع الشعب بالمطالبة بأبسط حقوقهم التي أمر بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الدوري لا بد يبث بأفضل التقنيات و “مجاناً”.

الاعلامي ذو "المبدأ" هو من سيرفض "طمع" STC وسيقف مع الشعب بالمطالبة بابسط حقوقهم التي امر بها ولي العهد الامير محمد بن سلمان ، الدوري لابد يبث بافضل التقنيات و "مجاناً". #stc_تحرمنا_من_دورينا — فارس الفزي (@Fares_Alfazi) August 28, 2018

وشددت مغردة: “كرة القدم للبسطاء ابتعدوا عن الاستغلال والجشع”.

#stc_تحرمنا_من_دورينا

كرة القدم للبسطاء أبتعدوا عن الأستغلال والجشع — bnt alealamii???????? (@73_katrina) August 28, 2018

وقال محمد العريني: “خيبة أمل كنت متحمس لمتابعة الدوري السعودي.. شكلي بكنسل الفكرة.. وأكتفي بالدوريات الأوروبية”.

خيبة أمل .. كنت متحمس لمتابعة الدوري السعودي.. شكلي بكنسل الفكرة.. وأكتفي بالدوريات الأوربية #stc_تحرمنا_من_دورينا — محمد العريني???????? (@almohizza1990) August 28, 2018

وشدد المغرد سلفًا: “كيف الدوري مجاني وهو بيكون فقط على تطبيق ويحتاج إنترنت مدفوع وجودة النقل سيئة بشهادة المسؤول وكاميرات أقل؟”.