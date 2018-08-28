الكشف رسميًا عن موعد مؤتمر STC لعرض تفاصيل النقل التلفزيوني للمسابقات السعودية

كشفت القنوات الرياضية السعودية KSA SPORTS عن موعد المؤتمر الذي سيعقده حمود الرميان، الرئيس التنفيذي لشركة إنتيغرال الذراع الإعلامي لشركة إس.تي.سي (اتصالات السعودية)، لكشف آخر التطورات الخاصة بالقنوات الناقلة للمسابقة.

وأشارت القناة في تغريدة لها على أن حمود الرميان سيعقد المؤتمر، مساء الثلاثاء، في تمام الساعة 12:15 صباحًا بتوقيت السعودية.

حصرياً:

عبر KSA SPORT1 الأستاذ حمود الرميان يكشف تفاصيل النقل التلفزيوني للمسابقات السعودية وذلك في تمام الساعة 12.15 صباحاً. pic.twitter.com/6W296W0MgL — KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 28, 2018

طالب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، شركة الاتصالات السعودية، الناقلة لمباريات الدوري السعودي بموسمه الجديد، بضرورة عقد مؤتمر صحفي عاجل لتوضيح كافة الأمور للجمهور قبل انطلاق المسابقة، يوم الخميس المقبل.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “على stc غدًا وبشكل عاجل عقد مؤتمر توضح فيه طريقة النقل التلفزيوني”.

وأضاف: غير معقول بقي ٤٨ ساعة والناس تبي تفهم، ويجب أن تكون هناك وسيلة مجانية وبدون تأخير للمشاهدة”.