الكشف رسميًا عن موعد مؤتمر STC لعرض تفاصيل النقل التلفزيوني للمسابقات السعودية

الكشف رسميًا عن موعد مؤتمر STC لعرض تفاصيل النقل التلفزيوني للمسابقات السعودية

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

كشفت القنوات الرياضية السعودية KSA SPORTS عن موعد المؤتمر الذي سيعقده حمود الرميان، الرئيس التنفيذي لشركة إنتيغرال الذراع الإعلامي لشركة إس.تي.سي (اتصالات السعودية)، لكشف آخر التطورات الخاصة بالقنوات الناقلة للمسابقة.

وأشارت القناة في تغريدة لها على أن حمود الرميان سيعقد المؤتمر، مساء الثلاثاء، في تمام الساعة 12:15 صباحًا بتوقيت السعودية.

طالب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، شركة الاتصالات السعودية، الناقلة لمباريات الدوري السعودي بموسمه الجديد، بضرورة عقد مؤتمر صحفي عاجل لتوضيح كافة الأمور للجمهور قبل انطلاق المسابقة، يوم الخميس المقبل.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “على stc غدًا وبشكل عاجل عقد مؤتمر توضح فيه طريقة النقل التلفزيوني”.

وأضاف: غير معقول بقي ٤٨ ساعة والناس تبي تفهم، ويجب أن تكون هناك وسيلة مجانية وبدون تأخير للمشاهدة”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة