تركي آل الشيخ يطالب STC بعقد مؤتمر صحفي غدًا لتوضيح طريقة النقل التلفزيوني للدوري السعودي

طالب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، شركة الاتصالات السعودية، الناقلة لمباريات الدوري السعودي بموسمه الجديد، بضرورة عقد مؤتمر صحفي عاجل لتوضيح كافة الأمور للجمهور قبل انطلاق المسابقة، يوم الخميس المقبل.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “على stc غدًا وبشكل عاجل عقد مؤتمر توضح فيه طريقة النقل التلفزيوني”.

على stc غداً وبشكل عاجل عقد مؤتمر توضح فيه طريقة النقل التلفزيوني … غير معقول ….

بقي ٤٨ ساعة والناس تبي تفهم …

ويجب ان تكون هناك وسيله مجانية وبدون تأخير للمشاهدة …! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) August 28, 2018

وأضاف: غير معقول بقي ٤٨ ساعة والناس تبي تفهم، ويجب أن تكون هناك وسيلة مجانية وبدون تأخير للمشاهدة”.

من جانبه، كشف الإعلامي الرياضي ماجد التويجري أن الرئيس التنفيذي لشركة إنتيغرال، حمود الرميان، سيعقد بعد ظهر غد الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا في الجوهرة للإعلان عن كافة التفاصيل التي تخص النقل التلفزيوني مع “دوري بلس”.

يعقد الرئيس التنفيذي لشركة انتيقرال الاستاذ حمود الرميان بعد ظهر غداً الأربعاء مؤتمراً صحفياً في الجوهرة للإعلان عن كافة التفاصيل التي تخص النقل التلفزيوني مع دوري بلس @dawriplusksa @HamoudRumayan pic.twitter.com/aS3NzvoDw9 — ماجد التويجري (@Mtwaijari) August 28, 2018

وكان آل الشيخ، أعلن الاسم الجديد لنسخة هذا الموسم من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال آل الشيخ، في تصريحات على هامش حفل تدشين الدوري: “هذا أفخم وأحدث وأفضل دوري مر على تاريخ السعودية، وذلك لم يكن ليتحقق دون دعم قيادتنا الحكيمة، وأشكر جميع من شارك معنا في هذا الجهد”.

وأضاف: “الكثيرون كانوا يقولون إن ذلك حلم، لكنه الآن بات واقعًا، وأن نكون الأفضل في الشرق الأوسط فهذا ليس مستغربًا، نحن الأفضل وكعبنا عالٍ في الشرق الأوسط منذ زمن، وهدفنا العالمية، وأن نكون ضمن أفضل 10 دوريات في العالم”.

وتابع آل الشيخ: “الآن الدوري السعودي الثاني على مستوى آسيا بعد الصيني، ولأول مرة تفوقنا على اليابان وكوريا، وفي المستوى الـ19 على مستوى العالم، وإذا حضر الجمهور وإبداع النقل التلفزيوني وفقًا للعقد الجديد مع stc الذي يعد الأعلى في الشرق الأوسط، سنحقق المطلوب بأن نكون من أفضل 10 دوريات عالميًا”.

وأردف: “تناقشنا حول تسمية الدوري، هناك من قال: دوري النجوم، والأحلام، والأبطال، لكنني لم أجد مسمى يليق بالدوري ويكون عرفانًا بما قدّمه الأمير محمد بن سلمان، لأبناء وبنات الوطن، إلا أن أطلق اسم كأس الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي، وذلك في نسخة خاصة ولمرة واحدة، وهذا أقل ما نقدمه له”.