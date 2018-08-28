“فرانس فوتبول” تكشف كواليس انتقال بافيتيمبي غوميز لنادي الهلال السعودي

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية عن الأسباب التي دفعت المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز لقبول عرض نادي الهلال السعودي والرحيل عن غلطة سراي التركي، رغم تألقه الموسم الماضي وفوزه رفقة فريقه بلقب الدوري التركي الممتاز وتسجيله 29 هدفًا.

وأكدت المجلة الفرنسية أن خطوة المهاجم الفرنسي الذي لعب 12 لقاءً دوليًا تعتبر تراجعًا، لكونه انتقل نحو دوري أقل تنافسية من الدوري التركي، لكن عدة أسباب دفعته لاتخاذ القرار .

وأبرزت الصحيفة أن مدرب غلطة سراي الشهير فاتح تريم، يشعر بالغيرة من الشعبية الكبيرة لمهاجمه الفرنسي والتي طغت على شعبيته في تركيا.

ويعتبر تريم من أفضل المدربين في تركيا ويملك شعبية واسعة بحكم قيادته لغلطة سراي والمنتخب التركي لتحقيق إنجازات جيدة.

كما أن العرض المالي المقدم من الهلال السعودي للاعب يبلغ 33 عامًا يعتبر مغريًا، حيث سيتقاضى 8 ملايين يورو سنويًا لمدة موسمين أو 3 حال التمديد لموسم إضافي، كما جاء في عقد اللاعب.

وأثّر تراجع الليرة التركية أمام الدولار واليورو على قرار فريق غلطة سراي في الاحتفاظ بلاعبه ونجمه الفرنسي، وهو أيضًا كان عاملًا مساعدًا في رحيل اللاعب، حيث حصل الفريق التركي على 6 ملايين يورو من الصفقة وتخلص من راتب المهاجم الفرنسي.