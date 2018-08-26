بافيتيمبي غوميز يصل الرياض وسط استقبال حاشد من جماهير نادي الهلال السعودي (صور)

استقبلت جماهير نادي الهلال السعودي، المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي وصل إلى الرياض فجر الأحد.

وتوافدت جماهير نادي الهلال إلى المطار، واستقبلت غوميز استقبالًا حافلًا، حيث رد عليهم بابتسامة عريضة وبادلهم التحية.

وأتمّ نادي الهلال يوم الخميس الماضي تعاقده مع غوميز قادمًا من غالاتا سراي التركي، بحسب ما أعلن سامي الجابر.

وصل مساء اليوم المحترف الفرنسي “بافتيمبي غوميز” إلى الرياض؛ وذلك للالتحاق بتدريبات فريق #الهلال الأول لكرة القدم مساء يوم غد الأحد pic.twitter.com/unF1DkZC0T — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨

???? صور من وصول الأسد “غوميز” ???? ????#الهلال pic.twitter.com/f5GXTa8yJS — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨

ويبلغ غوميز من العمر 33 عامًا، وهو فرنسي من أصول سنغالية، وبدأ غوميز مسيرته الاحترافية العام 2004، عندما انضم إلى سانت إتيان الفرنسي، وخاض معه 140 مباراة سجل خلالها 40 هدفًا عام 2009.

وانتقل غوميز إلى تروا بنظام الإعارة، ثم إلى ليون الفرنسي، واستمر معه حتى العام 2014، ولعب له 178 مباراة سجل فيها 64 هدفًا.

كما انضم غوميز إلى سوانزي سيتي الإنجليزي بين 2014 و2017، وسجل له 16 هدفًا في 64 مباراة.

وانضم غوميز لأولمبيك مارسيليا الفرنسي بنظام الإعارة وسجل له 20 هدفًا في 31 مباراة.

يشار إلى أن غوميز سجل 29 هدفًا في 33 مباراة مع غالاتا سراي التركي.

يذكر أن غوميز هو صاحب أسرع (هاتريك) في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 3 أهداف في 8 دقائق فقط من انطلاق مباراة فريقه السابق ليون أمام دينامو زغرب الكرواتي في دور المجموعات، في السابع من ديسمبر 2011.