“الاتصالات السعودية” تؤكد وجود 3 وسائل حاليًا لمشاهدة مباريات الدوري السعودي

حرصت شركة الاتصالات السعودية STC، والناقلة لمباريات الدوري السعودي، بالرد على الجماهير الرياضية السعودية الحائرة، حتى الآن؛ بسبب عدم معرفتها أين ستتابع انطلاق البطولة السعودية، والتي لم يتبق عليها سوى 48 ساعة.

وقام أحد المتابعين بتوجيه سؤال إلى خدمة عملاء STC عبر تويتر، قائلًا: “القنوات اللي طلعت وقيل إنها بتنقل الدوري هل هي صحيحة؟”، ليقوم الحساب بالرد عليه مشددًا: “لا يوجد إلا 3 وسائل حاليًا لمشاهدة الدوري السعودي:

.1 قناة دوري بلس الرقمية عن طريق جوي TV هوم، الذي يأتي مع باقات الإنترنت اللامحدود المنزلية.

.2 قناة دوري بلس التي تبث بالأقمار الصناعية عن طريق ريسيفر GOBX المقدم من MBC

.3 تطبيق وموقع دوري بلس.

وشدد الحساب مجددًا في ردوده، على أنه “يمكن متابعة الدوري مجانًا، من خلال تطبيق دوري بلس”.

مرحبا بك

لايوجد الا 3 وسائل حالياً لمشاهدة الدوري السعودي:

.1 قناة دوري بلس الرقمية عن طريق جوي TV هوم الذي يأتي مع باقات الانترنت اللامحدود المنزلية.

.2 قناة دوري بلس التي تبث بالأقمار الصناعية عن طريق ريسيفر GOBX المقدم من MBC

.3 تطبيق وموقع دوري بلس.

سعدنا بخدمتك — العناية بالعملاء-STC (@STCcare) August 27, 2018

وظهر مؤخرًا تردد لقنوات باسم “دوري بلس تست” على القمر الصناعي عربسات، وتداوله بقوة الجمهور الرياضي السعودي، ولكن بعد تغريدة الشركة الأخيرة، يبدو أن تردد هذه القنوات ليس صحيحًا.

ويعقد مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء؛ لتدشين الموسم الجديد للدوري برعاية تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومن المنتظر أن تعلن التفاصيل الرسمية للقنوات الجديدة، والتي أكد آل الشيخ على أنها ستكون مجانية.

ودشن متابعو كرة القدم السعودية هاشتاغًا؛ يسألون به شركة “أس تي سي” الناقل الحصري لحقوق المباريات، عن القنوات التي ستنقل مباريات دوري المحترفين، مع بقاء يومين فقط على انطلاقة الدوري السعودي في نسخته الأقوى عبر التاريخ.

وتعاقدت أندية دوري المحترفين السعودي التي يبلغ عددها 16 ناديًا مع مشاركة 128 محترفًا أجنبيًا، من 41 جنسية، منهم 90 محترفًا جديدًا في فترة التسجيل الصيفية، أبرزهم: النيجري أحمد موسى لاعب النصر، وعمر عبدالرحمن لاعب الهلال، وكريم الأحمدي متوسط ميدان اتحاد جدة، وجوزيف لاعب الأهلي الجديد، وترقب للوحدة الصاعد حديثًا بعد سوق انتقالات صيفي مثير.

تردد القنوات الناقلة للدوري السعودي الموسم القادم ( دوري بلس HD )

تردد 12207 … عمودي … 5/6 … القنوات على قمر العرب سات …. نزلته قبل كم يوم مكون من 4 قنوات #وين_دورينا_يا_اس_تي_سي pic.twitter.com/iCHZnxzVlN — اميرة الورد ٣٣ (@Flower_3399) August 27, 2018

ووقعت شركة “أس تي سي” مع الهيئة العامة للرياضة واتحاد القدم السعودي، في الخامس من فبراير الماضي، لمدة 10 أعوام مقابل 6.6 مليار، لكن مع بقاء يومين على انطلاق الدوري السعودي، لم يتم الإعلان عن القنوات الناقلة، لكن الصورة لم تتضح بعد، حول نقل المباريات تلفزيونيًا أو عبر شبكة الإنترنت.

واعتبر بعض المشاركين في الوسم، أن الموسم الحالي يعد من أغرب المواسم التي مرت على كرة القدم السعودية؛ كون القنوات الناقلة لم يتم تحديدها أو الإعلان عنها، وذلك خلافًا للفترات الماضية التي كان يعرف المشجع القناة قبل انطلاقة البطولة المحلية بفترة كافية.

وينطلق دوري المحترفين السعودي، يوم الخميس المقبل، بلقاء الاتفاق والرائد، وبعده أحد والنصر والوحدة والحزم.