أسامة هوساوي يعلن رسميًا اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب السعودي

أعلن أسامة هوساوي، كابتن المنتخب السعودي ولاعب نادي الوحدة، اعتزاله اللعب دوليًا.

وأكد هوساوي في تغريدات عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن ارتداء شعار الوطن غاية الطموح لدى اللاعب الرياضي، مشيرًا إلى أنه مهما حصد من إنجازات شخصية فهي لا توازي مشاركة واحدة باسم الوطن؛ لأن الوطن دائمًا هو الأول.

إرتداء شعار الوطن غاية الطموح لدى اللاعب الرياضي، مهما حصدت من إنجازات شخصية فهي لا توازي مشاركة واحدة بإسم الوطن لأن الوطن دائما هو الأول ، لقد كان لي الشرف العظيم في تمثيل المنتخب الوطني طوال 12 عامًا لعبت فيها 135 مباراة .. 1 / 2 pic.twitter.com/u7YrYilHPE — أسامة هوساوي (@HawsawiOsama) August 28, 2018

وقال هوساوي: “كان لي الشرف العظيم في تمثيل المنتخب الوطني طوال 12 عامًا لعبت فيها 135 مباراة”، مضيفًا: “واليوم أستأذن الجميع بأن أعلن عن قراري الشخصي باعتزال اللعب الدولي”.

وقدم لاعب نادي الوحدة شكره لزملائه الذين لعب معهم، والجماهير لدعمهم الدائم، وجميع القيادات الرياضية الوطنية التي تعاقبت على قيادة الدفة الرياضية في المملكة.

اليوم أستأذن الجميع بأن أعلن عن قراري الشخصي بـ إعتزال اللعب الدولي مقدمًا شكري وامتناني لزملائي الذين لعبت معهم والجماهير لدعمهم الدائم لي والشكر موصول لجميع القيادات الرياضية الوطنية التي تعاقبت على قيادة الدفة الرياضية في وطننا الغالي. 2 / 2 pic.twitter.com/eBRWvoCgYe — أسامة هوساوي (@HawsawiOsama) August 28, 2018