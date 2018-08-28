أسامة هوساوي يعلن رسميًا اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب السعودي

أسامة هوساوي يعلن رسميًا اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب السعودي

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

أعلن أسامة هوساوي، كابتن المنتخب السعودي ولاعب نادي الوحدة، اعتزاله اللعب دوليًا.

وأكد هوساوي في تغريدات عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن ارتداء شعار الوطن غاية الطموح لدى اللاعب الرياضي، مشيرًا إلى أنه مهما حصد من إنجازات شخصية فهي لا توازي مشاركة واحدة باسم الوطن؛ لأن الوطن دائمًا هو الأول.

وقال هوساوي: “كان لي الشرف العظيم في تمثيل المنتخب الوطني طوال 12 عامًا لعبت فيها 135 مباراة”، مضيفًا: “واليوم أستأذن الجميع بأن أعلن عن قراري الشخصي باعتزال اللعب الدولي”.

وقدم لاعب نادي الوحدة شكره لزملائه الذين لعب معهم، والجماهير لدعمهم الدائم، وجميع القيادات الرياضية الوطنية التي تعاقبت على قيادة الدفة الرياضية في المملكة.

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