مشجعة للنادي الأهلي السعودي تستقبل البرازيلي جوزيف دي سوزا في المطار (صورة)

وصل صباح اليوم الثلاثاء، البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب النادي الأهلي السعودي الجديد، إلى جدة؛ من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق، قبيل انطلاق منافسات الدوري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع “تويتر”، صورًا لوصول اللاعب رفقة بعض الجماهير، التي تواجدت من أجل استقبال الوافد الجديد.

وظهرت سيدة من مشجعي النادي الأهلي في استقبال دي سوزا، ووقفت أمامه لالتقاط صورة تذكارية معه.

صور من وصول المحترف البرازيلي بصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي جوزيف دي سوزا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. pic.twitter.com/UkphYd0Nat — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٢٨ أغسطس ٢٠١٨

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع دي سوزا في آخر وقت من فترة الانتقالات الصيفية المنتهية، قادمًا من نادي فنربخشة التركي، لمدة 3 مواسم، وبدعم من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

ويبلغ دي سوزا من العمر 29 عامًا، ويلعب في مركزي قلب الدفاع ووسط الملعب.