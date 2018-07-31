النادي الأهلي السعودي يتعاقد مع محمد الزبيدي

أعلن النادي الأهلي السعودي التعاقد مع ظهير أيسر نادي الاتفاق محمد الزبيدي لمدة 4 سنوات؛ لتعويض رحيل الظهير الأيسر منصور الحربي إلى الاتحاد.

ونجح الأهلي في تجديد تعاقده مع ناصر الدعجاني لمدة 4 سنوات، مع إعارته لنادي فاتيما البرتغالي.

في السياق نفسه، أعلن النادي الأهلي تجديد عقد مدافعه الشاب فيصل دارسي لثلاثة مواسم مقبلة.

وقال نادي الاتفاق عبر تويتر :”اتفقت إدارة نادي الاتفاق مع إدارة النادي الأهلي الشقيق على صفقة انتقال اللاعب سعيد الربيعي لنادي الاتفاق مقابل انتقال اللاعب محمد الزبيدي للنادي الأهلي”.