المنتخب السعودي الأولمبي يخسر أمام اليابان ويودع دورة الألعاب الآسيوية (فيديو)

خسر المنتخب الأولمبي السعودي 2/1 أمام منافسه الياباني، الإثنين، على استاد بكانساري؛ ليودع دورة الألعاب الآسيوية من ربع النهائي.

وبادر يوتو إيواساكي إلى افتتاح التسجيل لليابان في الدقيقة 31، بتسديدة قوية فشل حارس السعودية في صدّها.

وأدرك المنتخب السعودي التعادل في الدقيقة 39، بهدف سجله يوغو تاتسوتا بالخطأ في مرمى فريقه، بعدما اصطدمت به تسديدة عبدالله اليوسف.

وعاد يوتو إيواساكي وسجل الهدف الثاني للساموراي الياباني في الدقيقة 73، بعدما استغل تمريرة عرضية من أحد زملائه.

وصعد الأخضر السعودي إلى ربع النهائي عندما تجاوز عقبة الصين في دور الـ16، بالفوز 4/3 في مباراة مثيرة، شهدت تألق هارون كمارا الذي سجل 3 أهداف في المباراة، في حين تغلب الساموراي الياباني 1/0 على ماليزيا في دور الـ16.

دورة الالعاب الاسيوية| ( السعودية 0 × 1 اليابان ) – هدف اليابان الأول ..#AsianGames2018 pic.twitter.com/5ApvH2h6Wk — أهداف المباريات (@LiveGoal01) ٢٧ أغسطس ٢٠١٨

دورة الالعاب الاسيوية| ( السعودية 1 × 1 اليابان ) – هدف السعودية الأول ..#AsianGames2018 pic.twitter.com/4ZTd20DqrN — أهداف المباريات (@LiveGoal01) ٢٧ أغسطس ٢٠١٨