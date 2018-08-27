أهداف مباراة السعودية واليابان.. 2/1 للساموراي (فيديو)

سجل المنتخب الياباني الهدف الأول في المباراة التي تجمعه مع منافسه السعودي، ضمن منافسات ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا على استاد بكانساري.

وجاء هدف الساموراي الياباني في الدقيقة 31 بتسديدة قوية من يوتو إيواساكي، فشل حارس السعودية في التصدي لها.

وأدرك المنتخب السعودي التعادل بعد تسديدة من عبدالله اليوسف، في الدقيقة 38، بعدما اصطدمت تسديدته بيوغو تاتسوتا قبل أن تدخل الشباك.

وأضاف الساموراي الياباني الهدف الثاني في الدقيقة 73، بعدما توغل أحد اللاعبين على الجهة اليسرى ثم مررها إلى يوتو إيواساكي ليودعها الشباك.

وصعد الأخضر السعودي إلى ربع النهائي عندما تجاوز عقبة الصين في دور الـ16، بالفوز 4/3 في مباراة مثيرة، شهدت تألق هارون كمارا الذي سجل 3 أهداف في المباراة.

في حين تغلب الساموراي الياباني 1/0 على ماليزيا في دور الـ16.

وكان المنتخب السعودي صعد لدور الـ16 بعدما صعد ضمن أفضل 4 ثوالث في دور المجموعات، وجمع 4 نقاط في المجموعة السادسة.

في المقابل جمع المنتخب الياباني 6 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

دورة الالعاب الاسيوية| ( السعودية 0 × 1 اليابان ) – هدف اليابان الأول ..#AsianGames2018 pic.twitter.com/5ApvH2h6Wk — أهداف المباريات (@LiveGoal01) ٢٧ أغسطس ٢٠١٨

دورة الالعاب الاسيوية| ( السعودية 1 × 1 اليابان ) – هدف السعودية الأول ..#AsianGames2018 pic.twitter.com/4ZTd20DqrN — أهداف المباريات (@LiveGoal01) ٢٧ أغسطس ٢٠١٨