موعد مباراة السعودية واليابان اليوم في ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية

يلاقي المنتخب السعودي الأولمبي منافسه الياباني، على استاد بكانساري، لحساب ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية للرجال، والمقامة في إندونيسيا، والتي تلعب بين 12 أغسطس والأول من سبتمبر.

وتقام مباراة السعودية واليابان، اليوم الاثنين، الساعة 12:00 بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 بتوقيت القاهرة.

وصعد الأخضر السعودي إلى ربع النهائي عندما تجاوز عقبة الصين في دور الـ 16، بالفوز 4/3 في مباراة مثيرة، شهدت تألق هارون كمارا الذي سجل 3 أهداف في المباراة.

في حين تغلب الساموراي الياباني 1/0 على ماليزيا في دور الـ 16.

وكان المنتخب السعودي قد صعد لدور الـ 16 بعدما صعد ضمن أفضل 4 ثوالث في دور المجموعات، وجمع 4 نقاط في المجموعة السادسة.

في المقابل جمع المنتخب الياباني 6 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة.