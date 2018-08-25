رسميًا.. نادي الهلال السعودي يشارك في السوبر السعودي المصري أمام الزمالك (صورة)

قال نادي الهلال السعودي، السبت، إنه قرر المشاركة في مباراة السوبر السعودي المصري أمام منافسه الزمالك، في العاشر من نوفمبر المقبل.

وأوضح الهلال، بطل الدوري السعودي في الموسمين الماضيين في بيان نشره على حسابه على موقع “تويتر”: “قرر مجلس إدارة النادي المشاركة في مباراة السوبر السعودي المصري، أمام الزمالك المصري، التي ستقام السبت، العاشر من نوفمبر، برعاية معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

وأوضح البيان ” وكان المجلس قد اعتذر عن المشاركة في المباراة أمام الأهلي المصري، نظير عدم تأكيد الموعد”.

وأكمل النادي “ويأتي قرار المشاركة بعد الجهود الكبيرة من مرتضى منصور رئيس الزمالك، وسعيه لإنجاح فكرة المباراة، وتهيئة كافة السبل لإقامتها، لتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين”.