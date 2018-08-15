نادي الهلال السعودي يعتذر عن عدم لعب السوبر لعدم التزام الأهلي المصري

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء مباراة السوبر بين بطل الدوري السعودي نادي الهلال وبطل الدوري المصري النادي الأهلي، وذلك بناءً على ما رفعه نادي الهلال بشأن عدم إمكانية مشاركته نظرًا لعدم التزام النادي الأهلي المصري بالموعد المتفق عليه بين الاتحادين السعودي والمصري لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد السعودي في بيان أن مباراة السوبر بين نادي الاتحاد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، ونادي الزمالك بطل كأس مصر ستقام في موعدها المقرر سابقًا يوم 6 نوفمبر في القاهرة.

#الهلال يعتذر عن السوبر السعودي المصري pic.twitter.com/oPBcIde8MH — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 15, 2018

وكان النادي الأهلي قد أرسل خطابًا للاتحاد السعودي لكرة القدم يطلب فيه مواجهة نادي الاتحاد “بطل الكأس” وليس الهلال “بطل الدوري” في القاهرة بدلًا من الرياض.

وأصدر الهلال بيانا جاء فيه “قررت إدارة الهلال الاعتذار رسميا عن عدم خوض السوبر المصري السعودي لعدم تأكيد موعدها في الثامن من نوفمبر بناء على اتفاق اتحاد البلدين وموافقة الهلال من قبل.

“تود إدارة الهلال تأكيد اعتزازها بالمباريات التي تجمع الفريق بالأندية في مصر الشقيقة وترفض في الوقت ذاته أي تأخير في تحديد موعد إقامتها ما يربك استعدادات الفريق للمنافسات المقبلة”.

ويستعد الهلال لمواجهة منافسه المحلي الاتحاد في السوبر السعودي يوم السبت المقبل في لندن بينما سيلعب الأهلي المصري في تونس بعد غد الجمعة مع الترجي ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال افريقيا.