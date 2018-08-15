نادي الهلال السعودي يفاوض المهاجم الفرنسي أنطوني موديست

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن دخول نادي الهلال، في مفاوضات مع المهاجم الفرنسي أنطوني موديست “30” عامًا، مهاجم فريق تيانجين الصيني.

وشارك اللاعب الموسم الماضي مع فريقه في 27 مباراة سجل خلالها 16 هدفًا، وصنع 6 أخرى، وتبلغ قيمته السوقية نحو 16 مليون يورو.

وقبل انتقاله إلى النادي الصيني كان “موديست” يحمل قميص كولون الألماني، وكان هدافًا للفريق، علمًا بأنه كان مطلوبًا في بروسيا دورتموند الألماني موسم ٢٠١٧، والآن بات مطلوبًا لأندية فرنسية، منها: مارسيليا، وبوردو، وسانت إيتيان.

يدكر أن صحف تركية كانت قد تحدثت عن اقتراب الفرنسي غوميز مهاجم غالاطا سراي من الهلال بعد أن رفع النادي السعودي عرضه إلى 11 مليون يورو، إضافة لراتب سنوي للاعب يبلغ 6 ملايين يورو.