تقارير.. بافيتيمبي غوميز يقترب من ارتداء قميص نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية تركية أن المهاجم الفرنسي، بافيتيمبي غوميز، البالغ 33 عامًا، اقترب من الرحيل عن ناديه غلطة سراي إلى الهلال السعودي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “SABAH” التركة، اليوم الأربعاء، فإن اللاعب دخل في أزمة مع ناديه لرغبته في رفع راتبه السنوي البالغ 3.3 مليون يورو، لكنه لم يحصل على رد إيجابي وكان مترددًا في الاستعداد للموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة انتقاله لنادي الهلال تقدر بـ 11 مليون يورو، وأن اللجنة الفنية بالنادي التركي قد حسمت أمرها برحيل اللاعب، وأوصت بالتعاقد مع المهاجم اليوناني كوستاس ميترجلو، البالغ 30 عامًا، بديلًا عنه.

وكان مسؤولو الهلال تقدموا بعرض رسمي سابق للفريق التركي من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وصل إلى 10 ملايين يورو، لكن اللاعب رفض وتمسك بالبقاء.

وكان اللاعب الفرنسي قد أسهم في 38 هدفًا خلال 40 مباراة مع غلطة سراي الموسم الماضي.