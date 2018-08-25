لماذا أثار تقديم محمد القس لحفل نادي النصر جدلًا واسعًا في السعودية؟ (صور)

لماذا أثار تقديم محمد القس لحفل نادي النصر جدلًا واسعًا في السعودية؟ (صور)

#إرم_سبورت

المصدر: إرم نيوز

أثار تقديم الفنان السوري، محمد القس، لحفل تقديم نادي النصر السعودي لنجومه الجدد، جدلًا واسعًا في المملكة العربية السعودية، بعدما انتقد محلل وكاتب سعودي، تقديم “أجنبي” للحفل في ظل وجود كوادر وطنية  ـ بحسب وصفه ـ.

وغرد الكاتب والمحلل عبدالرحمن اللاحم:”شيء مهين ومذل، أجنبي يقدم حفلًا في السعودية لنادٍ سعودي وجمهور سعودي”.

ونظم نادي النصر السعودي حفلًا ضخمًا أمس الجمعة لتقديم النجوم الذين تعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت في المملكة أمس الأول.

وأسند نادي النصر تقديم الحفل لمحمد القس بناءً على طلبه.

والقس هو فنان سوري يعيش في المملكة العربية السعودية منذ30 عامًا، وشارك في أعمال درامية سعودية، ويوصف نفسه بأنه نصراوي عتيق.

ورد المتحدث الرسمي لنادي النصر السعودي، عبدالله بن زنان، على انتقادات اللاحم:”المبدع محمد القس .. طلب في تغريدة سابقة أن يكون مقدمًا لاحتفال النصر بنجومه ..ونحن في إدارة نادي النصر نفخر بالجميع، ونرحب بالجميع .. ومحمد يعيش في المملكة منذ أكثر من ٣٠ سنة، و ما رأينا منه إلا كل الخير ..”.

وتصدر هاشتاغ #محمد_القس_ولدنا، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث ساد جدل واسع حول الأمر، كان أغلبه في صالح الفنان السوري ما دفع عبدالرحمن اللاحم لحذف تغريدته لاحقًا.

وغرد نايفكو:”أخي عبدالرحمن، لا نشك بحرصك على التوطين، ونتفق أن #السعودية_أولًا، لكن التغريدة واجهت موجة غضب من قِبل النصراويين، والأخ محمد القس فنان معروف وعاش في السعودية، ويشاركك حب هذا النادي، ولذلك أقترح عليك حذف التغريدة من أجل النصر”.

ورد يزيد الخيميائي:”كل من عاش وتربى معنا، ورضي فينا، وتطبّع بطبائعنا، وصرنا له وطن ودار هو ولدنا أيًا كانت جنسيته… علموا محامي الغفلة.”.

وكان القس قد غرد قبل حفل النصر:”إذا كان هناك حفل لتقديم لاعبي النصر لهذا الموسم .. فأنا أتقدم “حبًا و تطوعًا” لأتشرف بأن أكون مقدمًا للحفل كاملًا باللغتين العربية والإنجليزية، وإن لم أنل هذا الشرف .. يكفيني صحبة عشاق العالمي “الشامخين” على المدرج”.

وغردت أماني العجلان:”ما أعرفه، بس من سنوات وأنا أشوف نشاطه على تويتر وتعرض لإيذاء من أبناء بلده بسبب مواقفه المشرفة مع السعودية التي عاش فيها ويحفظ لها الود، بس المشكلة الذي تاريخه أسود ويحب ينظفه بشعارات تلامس شغاف قلوب بعض البسطاء، فيهاجم شخصًا لم تبدر منه إساءة..”.

وقال مفيد النويصر:”أعرف محمد القس جيدًا، أخ، وصديق، وزميل، وتشرفت أن عملنا معًا، ويشهد الله، أنه من أنبل الناس، وأكثرهم شهامة، ورجولة، ووفاءً، ويحب السعودية وأهلها، ولم أشعر في يوم أنه ليس وطنيًا مثل كل السعوديين.. علاوة على طيبة قلبه وبشاشته وتحفيزه لكل مبدع سعودي.”.

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