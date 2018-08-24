أبرز لقطات احتفال نادي النصر السعودي بنجومه الجدد‎ (فيديو)

قدّم نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة لاعبيه المحترفين الجدد، للجماهير النصراوية ووسائل الإعلام على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود.

وأعلنت إدارة النصر عن تكفل الشركة الراعية للفريق “طيران الاتحاد” بشراء كافة تذاكر الحفل وتوزيعها على الجماهير لحضور لحظة الترحيب بالوافدين الجُدد.

وتوافدت إلى مقر النادي الأصفر على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود إعداد كبيرة من جماهير الفريق والعائلات لاستقبال لاعبيهم الجدد والاحتفال معهم.

جمهور #النصر

بامكانكم مشاهدة #احتفال_النصر_بنجومه

عبر البث المباشر عبر قناة النادي على اليوتيوبhttps://t.co/H1JHXVeEqi — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨

ونجح النصر في التعاقد مع النسر النيجيري أحمد موسى، والبرازيلي جوليانو، والحارس الأسترالي براود جونز، بجانب وجود رغبة ملحة لدى الإدارة من أجل الحصول على خدمات نجم الوصل الإماراتي فابيو ليما.

وحقق نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة أرقامًا قياسية، حيث جلبت الإدارة صفقات بما يساوي 100 مليون يورو.