لماذا فشلت صفقة انضمام أنطوني موديست إلى نادي الهلال السعودي؟

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي عن السبب الرئيس لفشل مفاوضات النادي بضم الفرنسي أنطوني موديست لاعب تيانغين الصيني.

وبحسب تلك المصادر فإن إدارة الهلال انسحبت من مفاوضاتها مع اللاعب موديست مفضلة التعاقد مع غوميس لاعب غلطة سراي بسبب المشاكل القائمة بين موديست من جهة وناديه الصيني من جهة أخرى.

وتدور قضايا في “الفيفا” بين منديست وتيانغين الصيني بسبب عدم دفع النادي الصيني لرواتب اللاعب، وأيضًا ردّ تيانغين عليه في “الفيفا” وهو ما قد يتسبب في إرباك اللاعب، وعدم تقديمه للمستويات المأمولة منه.

الجدير بالذكر أن نادي غلطة سراي التركي دخل في مفاوضات متقدمة مع موديست لتعويض رحيل الفرنسي غوميس الذي انتقل إلى الهلال أمس.