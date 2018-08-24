لاعبا فناربخشة التركي يدخلان التاريخ بسبب ناديي النصر والأهلي السعوديين (صورة)

تسبب توقيع ناديي النصر والأهلي السعوديين في دخول لاعبيهما المنضمين حديثًا لهما، جوليانو فيكتور، وجوزيف دي سوزا، تاريخ نادي فناربخشة التركي ضمن قائمة أغلى اللاعبين الذين تم بيعهما عبر تاريخ النادي.

وحل اللاعب غوليانو الذي انتقل لصفوف النصر في المركز السادس بقيمة وصلت لـ 10.5 مليون يورو، فيما جاء اللاعب غوزيف دي سوزا الذي انتقل للأهلي في المركز الخامس بقيمة 12 مليون يورو.

وكان النصر قد أعلن انضمام صانع اللعب غوليانو منذ نحو أسبوعين لصفوف الفريق، فيما أعلن الأعلي ضم دي سوزا لاعب المحور قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية أمس.

وأنهى كلٌّ من النصر والأهلي التعاقد مع كافة الخانات المحددة للتعاقد مع لاعبين أجانب، وهم 8 لاعبين، بيد أن للنصر لاعبي استثمار إضافيين، هما: المغربي محمد فوزير، والكونغولي كابانانغا المعار لأستانا الكازاخستاني.