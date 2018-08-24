رسميًا.. إقامة كأس السوبر المصري السعودي بمشاركة الزمالك أمام الهلال والاتحاد (صورة)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة مباراتي كأس السوبر “المصري السعودي” بمشاركة نادي الزمالك فقط في المباراتين أمام الهلال والاتحاد.

وأصدر الاتحاد السعودي بيانًا قال فيه إن الزمالك سيواجه نادي الاتحاد في القاهرة على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 5 نوفمبر.

وأضاف الاتحاد السعودي في بيانه أن الهلال سيلعب مع الزمالك في الرياض على كأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 10 نوفمبر.

وستقام المباراتان تحت رعاية تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن يحصل البطل في كل مباراة على مليون دولار.

وقدم الاتحاد السعودي شكره للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الدور الذي لعبه في إنجاح إقامة المباراتين، مثمنًا مجهوده في عدم إلغاء مباراة الأهلي المصري والهلال السعودي ودعوته لمشاركة الزمالك فيها حرصًا على إنجاح البطولة.

????| معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يرعى مباراتي كأس السوبر السعودي المصري في الخامس والعاشر من نوفمبر المقبل. pic.twitter.com/ATVGsMzrlD — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨

كان النادي الأهلي المصري قد أعلن اعتذاره عن المشاركة في كأس السوبر المصري السعودي والتي ستقام 8 نوفمبر في مصر، ولكن ستتعذر إقامتها في هذا الموعد تحسبًا لصعود الأهلي لنهائي دوري الأبطال الذي سيقام أحد أيام 9 أو 10 أو 11 من نفس الشهر”.