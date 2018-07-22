اقتراح موعدين جديدين لمباراتي كأس السوبر المصري السعودي

حدد الاجتماع المشترك الذي عقد، اليوم الأحد، بين الاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم، موعدين مقترحين لإقامة مباراتي بطولة السوبر المصري السعودي.

ووفقًا لما ذكره الاتحاد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدد أن تقام أولًا مباراة الزمالك واتحاد جدة، بطلي الكأس في كلا البلدين، يوم الـ6 من نوفمبر المقبل بالقاهرة على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما تقام مباراة الهلال والأهلي، بطلي الدوري في كلا البلدين، يوم الـ8 من نوفمبر المقبل بالرياض، على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان الاتحادان المصري والسعودي لكرة القدم عقدا ظهر اليوم اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الاتحاد المصري بالقاهرة لهذا الشأن حضره عن الجانب المصري، ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعلاء عبد العزيز، مدير العلاقات العامة، فيما حضره عن الجانب السعودي المهندس لؤي بن إبراهيم السبيعي، الأمين العام، وعبد الإله بن معتوق مؤمنة، رئيس لجنة المسابقات عضو مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع تحضيري آخر فور اعتماد المواعيد المقترحة من مجلس إدارتي الاتحادين في كلا البلدين.

وتأتي تلك التصريحات على الرغم من تصريحات أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، بأن إقامة السوبر المصري السعودي هذا الموسم أمر صعب.

وأوضح مجاهد: أن “إقامة السوبر المصري السعودي صعبة، في ظل ضغط جدول مباريات الدوري، وارتباط الأندية المصرية بالمشاركة في البطولتين العربية والأفريقية”.

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن يوم الأربعاء قبل الماضي إلغاء السوبر المصري السعودي “بسبب عدم الاتفاق على المواعيد”، قبل أن يعاد النقاش مرة أخرى حول موعد جديد.

وأقيمت البطولة مرتين من قبل في 2001 و2003، إذ كانت تجمع بطلي الدوري معًا، وبطلي الكأس معًا.

ولم يسبق لأي فريق مصري الفوز بالبطولة سوى الزمالك في 2003، حين فاز على بطل الدوري السعودي اتحاد جدة بركلات الترجيح.

وللإسماعيلي مشاركتين في البطولة دون تتويج، أما الأهلي فشارك مرة وحيدة وخسر فيها من اتحاد جدة.