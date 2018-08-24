القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوصل في البطولة العربية‎

يلتقي نادي الاتحاد السعودي منافسه الوصل الإماراتي، اليوم الجمعة، ضمن مباريات دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة ضمن ذهاب دور الـ 32.

وتقام مباراة الاتحاد وضيفه الوصل الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت القاهرة.

وستبث مباراة ذهاب دور الـ 32 على قناة أبوظبي الرياضية HD 1، وسيتولى المصري عصام عبده مهمة التعليق عليها.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين في 30 من الشهر المقبل في مباراة الإياب.

يشار إلى أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الاتحاد استبعد لاعبيه فالديفيا وكارليتو والمدافع جورمان، إضافة إلى نجم الفريق فهد المولد، لأسباب انضباطية.