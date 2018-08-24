مباراة الاتحاد والوصل.. 4 أمور لا تفوتك قبل مواجهة البطولة العربية

تبدو هناك مواجهة قوية ومنتظرة مساء الجمعة في ملعب “الجوهرة المشعة” بين ناديي الاتحاد السعودي وضيفه الوصل الإماراتي في جولة الذهاب لدور الـ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وتستكمل منافسات هذه المرحلة بالبطولة العربية التي شهدت مواجهات مثيرة وحافلة بالندية بين الأندية المشاركة بحثًا عن جائزة الـ6 ملايين دولار.

وتستعرض “إرم نيوز” أبرز الأمور المتعلقة بمواجهة الاتحاد ضد الوصل وأسلحة الفريقين والحوار الفني بين المدربين خارج الخطوط خلال التقرير التالي:

ثأر قديم

تبدو مواجهة الاتحاد ضد الوصل بمثابة كلاسيكو خليجي ولقاء مثير بين ممثلي الكرة السعودية والإماراتية بل وأقوى لقاءات هذه المرحلة بكل المقاييس في ظل وجود العديد من النجوم في تشكيلة الفريقين.

ويبحث الاتحاد عن ثأر عمره 20 عامًا كاملة حين خسر في المواجهة الوحيدة التي جمعته بالوصل بالبطولة العربية للأندية أبطال الدوري العام 1998 وخسر بهدف نظيف أمام الفريق الإماراتي.

صراع أرجنتيني

يترقب الجمهور المتابع للمباراة صراعًا أرجنتينيًا خارج الخطوط بين المدرب المخضرم رامون دياز المدير الفني للاتحاد وغوستافو كونتيروس المدير الفني للوصل.

ويملك كونتيروس تجربة في الملاعب السعودية مع نادي النصر في الموسم الماضي وبالتالي فهو يعلم جيدًا جماهيرية الاتحاد وأجواء اللعب في الجوهرة المشعة وأكده المدرب الأرجنتيني في تصريحاته قبل المباراة.

وتقابل المدربان مرتين فاز دياز مرة مع الهلال ضد النصر بقيادة كونتيروس وتعادلا مرة في الموسم الماضي.

الجماهير رهان العميد

يتسلح الاتحاد عميد الأندية السعودية بالجماهير المتحمسة التي تجهز “تيفو” the vamos وتسعى لإشعال أجواء ملعب الجوهرة المشعة في أول ظهور للفريق بالسعودية بعد خسارة لقب السوبر المحلي أمام الهلال في العاصمة البريطانية لندن.

ويعلم المدرب رامون دياز مدى صعوبة المواجهة أمام الوصل والضغوط التي يواجهها مع التغييرات التي حدثت في الفريق كما أن المدرب الأرجنتيني فرض أجواء صارمة داخل الفريق بدليل استبعاد فهد المولد نجم الاتحاد لتأخره عن المران.

وخرج أيضًا البرازيلي فالديفيا ومواطنه الظهير الأيسر تياجو كارليتو والمدافع جورمان بسبب انتقاده لأدائهم في مباراة الهلال ليفرض أجواء حماسية داخل الفريق.

ويعتمد دياز على أبرز نجومه البرازيلي رومارينهو الذي يقود هجوم العميد بجانب المهاجم الصربي ألكسندر بيسيتش بجانب صانع الألعاب التشيلي كارلوس فيانويفا بخلاف لاعب الارتكاز المغربي كريم الأحمدي والظهير الأيسر المخضرم منصور الحربي.

وأكد عمرو أنور المدير الفني الأسبق لنادي الاتحاد السعودي لشبكة “إرم نيوز” أن دياز فرض أسلوبه على الفريق مبكرًا بقراراته الصارمة وهو ما يجعل اللاعبين في حالة تأهب لإقناع المدير الفني.

وأضاف: “استبعاد المولد وبعض اللاعبين الجدد أمر يبدو مهمًا في النهج الذي يتبعه دياز في بداية مهمته مع الاتحاد وأعتقد أن الفرصة مواتية للبرازيلي رومارينهو لتسجيل الأهداف”.

ضربة ليما

لا شك أن نادي الوصل يعاني بشكل واضح من ضربة فنية بغياب لاعبه البرازيلي فابيو دي ليما لعدم الجاهزية بسبب عودته من الإصابة بعد غياب.

ويعتمد غوستافو كونتيروس المدير الفني للوصل على البرازيلي رونالدو مينديز ومواطنه كايو كانيدو بجانب علي سالمين وخميس إسماعيل وحمد البلوشي.