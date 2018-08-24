المنتخب السعودي الأولمبي يهزم الصين ويتأهل إلى ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية (فيديو)

اكتسح المنتخب السعودي الأولمبي منافسه الصيني بنتيجة 4/3 اليوم الجمعة، على إستاد باتريوت كاندراباجا، ضمن منافسات دور الـ16 بدورة الألعاب الآسيوية 2018.

سجل المنتخب السعودي 3 أهداف في الشوط الأول، وهدفًا في الثاني، ليتأهل إلى دور الـ8.

وجاء الهدف الأول للمنتخب السعودي عبر هارون كمارا في الدقيقة 16، ثم أضاف سعد علي السلولي الهدف الثاني في الدقيقة 29، ثم عاد وسجل كمارا الهدف الثاني له والثالث للسعودية.

وفي الدقيقة 60 سجل هارون كمارا الهدف الشخصي الثالث (هاتريك)، والرابع للسعودية.

وكاد المنتخب الصيني أن يحقق ريمونتادا، بعدما سجل 3 أهداف في الدقائق 80 و85 و95، لتنتهي المباراة بفوز السعودية 4/3.

يشار إلى أن مباريات دور ربع النهائي تقام الإثنين المقبل.

دورة الالعاب الاسيوية | السعودية 1 × 0 الصين | هدف اول السعودية عن طريق هارون كمارا اسيست ايمن الخليف HD كـــاملا اتكلم عن الانهاء ولا الاسيست ???????????????????????????????? pic.twitter.com/jUMOXhgYSM — فـهـد F24 (@iF24HD) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨

دورة الالعاب الاسيوية | السعودية 2 × 0 الصين | هدف الثاني السعودية عن طريق سعد السلولي HD كـــاملا شوفو التحرك ???????????????????????????? pic.twitter.com/hiR97Hk6Hm — فـهـد F24 (@iF24HD) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨

دورة الالعاب الاسيوية | السعودية 3 × 0 الصين | هدف الثالث السعودية عن طريق هارون كمارا HD شوفو الترويض و الاستلام على روقااااااان ???????????????????????????? هدف راااااااااااائع pic.twitter.com/unwFvKGVaI — فـهـد F24 (@iF24HD) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨