المنتخب السعودي يتوج بطلًا للعالم لذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الرابعة (فيديو)

توّج المنتخب السعودي، اليوم السبت، ببطولة كأس العالم لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الرابعة في تاريخه.

وتغلب المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بالسويد.

كاس العالم لذوي الاعاقة الذهنية " النهائي " د23 | السعودية 1 × 0 الارجنتين | هدف اول السعودية FULL HD pic.twitter.com/1PdPduVL60 — فـهـد F24 (@iF24HD) August 18, 2018

أنهى المنتخب السعودي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف في الدقيقة 24 عن طريق عبد الله الدوسري.

وفي الوقت الذي بحث فيه المنتخب الأرجنتيني عن التعادل، أضاف الدوسري الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 82.

كاس العالم لذوي الاعاقة الذهنية " النهائي " د81 | السعودية 2 × 0 الارجنتين | هدف الثاني السعودية عبدالله الدوسري رااااااااااااااائع من فاول ???????????????????????????????????? FULL HD pic.twitter.com/BrwNFad71h — فـهـد F24 (@iF24HD) August 18, 2018

وحصد المنتخب السعودي اللقب أول مرة في 2006، ثم في 2010، و2014، وأخيرًا 2018.