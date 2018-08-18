المنتخب السعودي يتوج بطلًا للعالم لذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الرابعة (فيديو)

المنتخب السعودي يتوج بطلًا للعالم لذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الرابعة (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

توّج المنتخب السعودي، اليوم السبت، ببطولة كأس العالم لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الرابعة في تاريخه.

وتغلب المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بالسويد.

أنهى المنتخب السعودي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف في الدقيقة 24 عن طريق عبد الله الدوسري.

وفي الوقت الذي بحث فيه المنتخب الأرجنتيني عن التعادل، أضاف الدوسري الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 82.

وحصد المنتخب السعودي اللقب أول مرة في 2006، ثم في 2010، و2014، وأخيرًا 2018.

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