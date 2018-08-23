هل تدخل تركي آل الشيخ لحسم صفقة بافيتيمبي غوميز لنادي الهلال السعودي؟‎ (صورة)

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية أنه لم يتدخل في تعاقد الأندية السعودية مع اللاعبين، مع انتهاء سوق الانتقالات الصيفي في السعودية

ونشر آل الشيخ تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها: “لم نختر لاعبين للأندية.. دورنا يقتصر على الدعم.. وإذا طُلبت منا المساعدة في عملية التعاقد فمن واجبنا تسهيل كل شيء.. رؤساء أنديتكم هم المسؤولون عن الاختيارات”.

ودعم تركي آل الشيخ تعاقدات الأندية السعودية مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات، ويتوقع أن يكون الدوري السعودي للموسم الجديد الأكثر تنافسية بين الأندية.

ويأتي تأكيد تركي آل الشيخ على عدم تدخله في اختيارات الأندية، وأن الأمر يعود إلى رؤساء الأندية السعودية، بعد أن اتهمته جماهير نادي النصر باختيار المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز لنادي الهلال.

وينطلق الدوري السعودي للموسم 2018/2019 يوم 30 أغسطس الحالي بمواجهة الاتفاق والرائد، على أن يبدأ الهلال حامل اللقب مشواره في 31 أغسطس بمواجهة الفيحاء.