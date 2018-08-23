سامي الجابر يعلن انضمام بافيتيمبي غوميز لنادي الهلال السعودي‎ (صورة)

أتمت إدارة نادي الهلال السعودي توقيعها مع المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، وذلك لقيادة هجوم الهلال في الموسم المقبل.

وأرسل رئيس نادي الهلال سامي الجابر رسالة شكر لتركي آل الشيخ على تكفله بصفقة المهاجم الفرنسي المتميز، الذي كان هدافًا للدوري التركي.

وقال الجابر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إلى ما قبل دخوله المستشفى؛ كان يتابع ويدعم لحظة بلحظة وتكلم شخصيًا مع الوكيل حتى حُسمت الصفقة وأصبح غوميز هلالي.. الامتنان والشكر والتقدير باسمي وباسم جميع الهلاليين لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، تسبقها الدعوات للمولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويلبسه ثياب الصحة والعافية”.