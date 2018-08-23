تركي آل الشيخ يمر بوعكة صحية.. ويعاتب مدحت شلبي بسبب “صلاح تركي”

استبعد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، أن ينافس نادي بيراميدز على لقب الدوري المصري قبل 4 أو 5 سنوات؛ رغم دعم صفوف الفريق بصفقات قوية للغاية.

وارتبط اسم تركي آل الشيخ بنادي بيراميدز، بعد شراء الأخير من رجل الأعمال المصري محمود الأسيوطي وتغيير اسمه.

وقال آل الشيخ عير فيس بوك :”في اعتقادي المنافسة حتكون محصوره بين الأهلي والزمالك على الدوري والكاس … والمركز الثالث سموحة والمصري … والرابع والخامس بين الإسماعيلي وبيراميدز وبيتروجيت”.

“نادي بيراميدز يحتاج من ٣ إلى ٥ سنوات لتكوين القاعدة التي من خلالها يتم تحقيق البطولات ومنافسة فرق لها أكثر من ١٠٠ عام”.

إلى ذلك، أعلن آل الشيخ تعرضه لوعكة صحية من خلال صفحته الرسمية على فيس بوك مدونًا :”أنا داخل المستشفى النهاردة عشان كده حبيت أودعكم بالبوستات دي”.

وتابع :”عتب محب للكابتن مدحت شلبي … صلاح محسن … مش صلاح تركي … مفيش حد يستأهل يبقى مرتبط بتركي إلا ناصر وأخوانه”.

كان مدحت شلبي أثار جدلًا حينما قال عن صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي المصري “صلاح تركي” في إشارة إلى تمويل تركي آل الشيخ للصفقة إبان رئاسته الشرفية للنادي الأهلي.