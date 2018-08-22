تركي آل الشيخ: صفقة عالمية لنادي بيراميدز ستكون “الأغلى” في الدوري المصري (صورة)

كشف تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي؛ رئيس هيئة الرياضة السعودية ومالك نادي “بيراميدز” المصري، عن تعاقد ناديه مع صفقة عالمية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال تركي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “في يناير سيتم التعاقد مع نجم كبير، إضافة مهمة للدوري المصري … وأغلى صفقة في تاريخه … حتكسر رقم كينو في حجم ومبلغ الصفقة”.

يذكر أن تركي آل الشيخ قد طالب برفع عدد اللاعبين الأجانب المشاركين في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» قائلًا: أتمنى رفع عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري من ٤ إلى ٥ لاعبين.

كما دعا إلى إلغاء اعتبار بعض الجنسيات كلاعبين مصريين لرفع مستوى الدوري، وأيضًا لتحفيز احتراف المصريين في الخارج.