تركي آل الشيخ يطالب بزيادة عدد الأجانب في الدوري المصري (صورة)

طالب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز، الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري من 4 إلى 5 لاعبين.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أتمنى رفع عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري من 4 إلى 5 لاعبين، وإلغاء اعتبار بعض الجنسيات كلاعبين مصريين لرفع مستوى الدوري، وأيضًا لتحفيز احتراف المصريين في الخارج”.

وتنص لوائح الدوري المصري على قيد كل فريق لـ4 لاعبين أجانب، مع اعتبار السوريين والفلسطينيين لاعبين مصريين، بحد أقصى ثنائي لكل فريق.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد رفع الموسم الماضي عدد الأجانب في قوائم الفريق إلى 4 لاعبين بدلًا من 3، بعد ضغط من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قام بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الفريق لـ8 لاعبين، بناء على طلب عدد كبير من الأندية وبدعم من تركي.