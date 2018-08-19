رسميًا.. بيراميدز يضم النيجيري أوكيشوكو من الدوري التركي (صورة)

حصل نادي بيراميدز إف سي المصري على توقيع صفقة جديدة سيتم قيدها تحت السن، في ظل غلق باب قيد الانتقالات الصيفية للموسم الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة قال فيها: “رسميًا.. تم التوقيع منذ قليل مع النيجيري الدولي في خط الوسط أوكيشوكو أوزوبيكي منتقلًا من نادي yeni malatyaspor التركي”.

وأوضح نادي بيراميدز أن اللاعب عمره 21 عامًا، ما يعني أنه سيتم قيده تحت السن، لينضم لصفوف الفريق إلى جانب الثلاثي البرازيلي كينو ورودريجينيو وكارلوس أدواردو، إلا أنه لم يتم الإعلان عن مدة أو قيمة التعاقد.

وكان بيراميدز قد أعلن رحيل مهاجمه البرازيلي لوكاس ريبامار إلى نادي أُحد السعودي، ليصبح مكانه شاغرًا، ويأتي بدلًا منه اللاعب النيجيري الشاب.

يذكر أن بيراميدز يشارك الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، حصل عليها بعد الفوز على إنبي والتعادل مع الإنتاج الحربي ثم الفوز على طلائع الجيش.

سيكون اللاعب النيجيري اوكيشوكو اوزوبيكي من قائمة اللاعبين الـ ١٨ المشاركين في المباراة القادمة امام فريق الداخلية يوم ٢٦/٠٨ — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ١٩ أغسطس ٢٠١٨