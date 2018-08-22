صحيفة بيروفية تكشف أبرز اهتمامات كريستيان راموس لاعب نادي النصر السعودي في الرياض

كشفت صحيفة “larepublica” البيروفية عن أبرز اهتمامات اللاعب كريستيان راموس في حياته الجديدة مع نادي النصر السعودي، الذي انتقل إليه للعب في صفوفه الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة: إن أبرز ما يجعل اللاعب مستمتعًا في حياته الجديدة هو لعب الإسكواش في منطقة النخلة بمدينة الرياض مع عدد من أصدقائه.

وتم استدعاء كريستيان راموس من قبل ريكاردو جاريكا للمباريات الودية التي سيلعبها منتخب البيرو ضد هولندا (6 سبتمبر) وألمانيا (9 اكتوبر).

ويمكن أن يلعب كريستيان راموس مع النصر، يوم الخميس 30 أغسطس، عندما يحل ضيفًا على أحد في استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز، لتكون هي المشاركة الأولى في تاريخ اللاعبين البيروفيين في دوري المحترفين السعودي.