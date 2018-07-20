البيروفي راموس يطرق أبواب نادي النصر السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، أنها تلقت موافقة من فيراكروز المكسيكي، على بيع عقد المدافع البيروفي كريستيان راموس.

وأوضحت المصادر أن المتبقي فقط لتوقيع التعاقد، هو موافقة اللاعب التي ستتم في غضون الساعات القليلة القادمة، بسبب عرض النصر المغري تمامًا من الناحية المالية.

ويبلغ راموس من العمر 29 عامًا، وتبلغ قيمته السوقية نحو 800 ألف يورو.

وأوضحت المصادر أن النصر يريد التعاقد مع راموس بعقد لموسمين، مقابل مليون ونصف المليون يورو سنويًا بخلاف ما سيتم دفعه لناديه المكسيكي.

الجدير بالذكر أن إدارة النصر تكثف مفاوضاتها حاليًا، لضم حارس أجنبي ومهاجم ولاعب جناح، بعد التعاقد مع لاعبَي وسط محمد فوزير ونورالدين إمرابط، ومدافعَينِ هما برونو وراموس.