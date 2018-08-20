منتخب السعودية الأولمبي يخسر من كوريا الشمالية ويتأهل لدور الـ16 بدورة الألعاب الآسيوية (فيديو)

منتخب السعودية الأولمبي يخسر من كوريا الشمالية ويتأهل لدور الـ16 بدورة الألعاب الآسيوية (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

تلقى الـ منتخب السعودي هزيمة ثقيلة أمام كوريا الشمالية في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على ملعب “ويباوا موكتي” بالجولة الثالثة من المجموعة السادسة في إطار منافسات دورة الألعاب الآسيوية.

وتلقى المنتخب السعودي هدفًا مبكرًا من نظيره منتخب كوريا الشمالية في الدقيقة الـثانية، ثم جاء الهدف الثاني في شباك السعودية في الدقيقة الـ 24 من المباراة.

وفي الدقيقة الـ 50 سجل منتخب كوريا الشمالية الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة الثقيلة ويتراجع الأخضر الأولمبي للمركز الثالث في مجموعته التي تضم إيران وميانمار.

وتتصدر إيران المجموعة برصيد 4 نقاط وتأهلت للدور التالي ورافقها منتخبا كوريا الشمالية “الثاني” بالرصيد نفسه، والسعودية والتي تأهلت كأفضل ثالث بأربع نقاط أيضًا.

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