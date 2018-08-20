منتخب السعودية الأولمبي يخسر من كوريا الشمالية ويتأهل لدور الـ16 بدورة الألعاب الآسيوية (فيديو)

تلقى الـ منتخب السعودي هزيمة ثقيلة أمام كوريا الشمالية في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على ملعب “ويباوا موكتي” بالجولة الثالثة من المجموعة السادسة في إطار منافسات دورة الألعاب الآسيوية.

وتلقى المنتخب السعودي هدفًا مبكرًا من نظيره منتخب كوريا الشمالية في الدقيقة الـثانية، ثم جاء الهدف الثاني في شباك السعودية في الدقيقة الـ 24 من المباراة.

دورة الالعاب الاسيوية | السعودية 0 × 1 كوريا الشمالية | حارس المنتخب السعودي امين بخاري كاد أن يسجل في مرماه !! ???????????? HD pic.twitter.com/E0RrllGyjq — فـهـد F24 (@iF24HD) August 20, 2018

وفي الدقيقة الـ 50 سجل منتخب كوريا الشمالية الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة الثقيلة ويتراجع الأخضر الأولمبي للمركز الثالث في مجموعته التي تضم إيران وميانمار.

دورة الالعاب الاسيوية | السعودية 0 × 2 كوريا الشمالية | هدف الثاني كوريا الشمالية د24 الدفاع !!!!!!!!!! HD pic.twitter.com/1N0olPXgXf — فـهـد F24 (@iF24HD) August 20, 2018

وتتصدر إيران المجموعة برصيد 4 نقاط وتأهلت للدور التالي ورافقها منتخبا كوريا الشمالية “الثاني” بالرصيد نفسه، والسعودية والتي تأهلت كأفضل ثالث بأربع نقاط أيضًا.

دورة الالعاب الاسيوية | السعودية 0 × 3 كوريا الشمالية | هدف الثالث كوريا الشمالية د51 عون السلولي !!! HD pic.twitter.com/W0ZYgcyzAK — فـهـد F24 (@iF24HD) August 20, 2018