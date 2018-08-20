موعد مباراة السعودية وكوريا الشمالية اليوم في دورة الألعاب الآسيوية والقناة الناقلة

يصطدم المنتخب السعودي تحت 21 عامًا، اليوم الاثنين، بمنتخب كوريا الشمالية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية “جاكرتا 2018″، على استاد “ويباوا موكتي”.

ويدخل الأخضر اللقاء وفي رصيده 4 نقاط من تعادل سلبي مع إيران وفوز على ميانمار بثلاثة أهداف دون مقابل، ويحتاج نقطة واحدة فقط لضمان التأهل للدور الثـاني، إذ يتساوى في النقاط مع إيران بأربع نقاط لكل منهما مقابل نقطة واحدة لكل ميانمار وكوريا الشمالية.

???? | يستكمل المنتخب الوطني تحت 21 عامًا مساء يوم غدٍ الاثنين مشاركته في #دورة_الألعاب_الآسيوية بمواجهة منتخب كوريا الشمالية ضمن الجولة الثالثة من البطولة.. خالص الأمنيات للأخضر بالتوفيق، ونيل بطاقة التأهل.. ????????#معاك_يالأخضر#AsianGames2018 pic.twitter.com/JU922Mrd1q — المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 19, 2018

واختتم الأخضر تحضيراته للقاء بحصة تدريبية، مساء الأحد، والتي ركّز الجهاز الفني من خلالها على تمارين دفاع وسط الملعب، ودفاع المنطقة، أعقبهما مران على الضغط العالي، لتختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة في الناحيتين الهجومية والدفاعية.

ويلعب الأخضر بفرصتي الفوز أو التعادل للتأهل إلى دور الـ16 دون الدخول في أي حسابات أخرى.

القناة الناقلة والموعد

وتنطلق المباراة في تمام الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت المملكة، والـ11 بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة “بي إن سبورت HD1”.