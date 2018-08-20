تقارير.. نواف العابد نجم نادي الهلال السعودي يخضع لعملية جراحية جديدة

كشفت تقارير صحفية، أن نواف العابد، نجم نادي الهلال السعودي، سوف يجري عملية جراحية جديدة في قدمه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياض”، يوم الاثنين، فإن العابد قرر أن يجري عملية في الوتر الثاني، وذلك بعد إجراء الفحوصات، أول من أمس، في إسبانيا، وسيجري اللاعب العملية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك وسيحتاج لشهرين حتى اكتمال جاهزيته وعودته إلى الملاعب.

وكان البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال استبعد اللاعب السعودي نواف العابد من قائمة الفريق والتي واجهت نادي الاتحاد، يوم السبت، في السوبر السعودي.

وكان نواف خضع، في شهر يناير الماضي، لعملية جراحية ناجحة في موضع إصابته بالعضلة الضامة في العاصمة الفرنسية باريس، واستمر في برنامجه العلاجي والتأهيلي طوال الفترة الماضية.

وحُرم العابد من الدفاع عن ألوان منتخب بلاده في منافسات كأس العالم 2018 بعد أن تم استبعاده من قبل المدير الفني أنطونيو بيتزي، لعدم جاهزيته.

وكانت تقارير تحدثت أخيرًا عن رغبة نادي الاتحاد في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.