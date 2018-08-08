تغريدة نواف العابد تثير قلق جماهير نادي الهلال السعودي

تسببت تغريدة نواف العابد، نجم نادي الهلال السعودي، في إثارة القلق لدى جمهور “الزعيم”، مع احتمالية رحيل اللاعب، أو ما وصفته الجماهير بمحاولة تطفيشه.

وكثرت الشكوك بشأن مستقبل العابد مع الهلال بعد أن نشر تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستغرام، اليوم الأربعاء، قائلًا: صبرًا جميلًا والله المستعان”، مع صورة له بقميص الهلال.

يذكر أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي بعد إصابته في العضلة الضامة، وفي حال شفائه وبقائه في النادي سيكون جاهزًا لبدء الدوري مع الهلال نهاية أغسطس الجاري.

علاقة العابد برئيس النادي الحالي سامي الجابر يشوبها الكثير من الجدل، منذ أن كان الجابر مدربًا للهلال عندما تعمد تحويله للفريق الأولمبي.

ويعد نواف العابد من العناصر الأساسية في الهلال السعودي في الفترة الأخيرة، بعد أدائه الرائع مع الفريق الموسم الماضي.

???? – نواف العابد اثناء دخول كاريلوووو " انستقرام النادي " ???????????? pic.twitter.com/DilMo8xYwx — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) August 6, 2018