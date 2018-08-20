تقارير.. نادي الاتحاد السعودي يدرس بيع فالديفيا وإعادة قيد أحمد العكايشي

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة، نواف المقيرن، تدرس التعاقد مع بديل للبرازيلي إندرسون فيريرا الشهير بـ”فالديفيا” قبل إغلاق فترة التسجيل في 23 أغسطس الحالي، وإعادة قيد التونسي أحمد العكايشي بعد أن وضعته إدارة النادي كلاعب استثماري.

وتعاقد الاتحاد مع فالديفيا بداية يونيو الماضي قادمًا من إنترناسيونالي البرازيلي لمدة موسم واحد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “مكة”، فإن هذه الخطوة تأتي بعد المستوى الباهت الذي ظهر به فالديفيا في مباراة كأس السوبر السعودي، التي خسرها العميد، يوم السبت، ضد نادي الهلال 1-2 في لندن، حيث لم يقدم خلالها اللاعب المستوى المأمول.

كما أن مطالبات العكايشي بمبالغ مالية كبيرة متأخرة، إضافة إلى الشرط الجزائي المترتب على فسخ عقده، يدفعان إدارة النادي لإعادته بعد المفاضلة بينه وبين فالديفيا.

من جانب آخر، عادت بعثة الاتحاد أمس إلى جدة قادمة من لندن لبدء التحضير الخاص باستضافة الوصل الإماراتي، الجمعة المقبل، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية.

وستشهد المباراة تقديم لاعبي الاتحاد الأجانب للجمهور باعتبار أنها المباراة الأولى للفريق على ملعبه.