أزمة العكايشي قد تؤخر ظهور رومارينيو مع نادي الاتحاد السعودي

يسعى مسؤولو نادي الاتحاد السعودي لحل أزمة التونسي أحمد العكايشي، والوصول معه لحل ودّي، لإنهاء العلاقة بين الطرفين بشكل ودّي وسريع، خاصة وأنه أصبح عائقًا أمام الوافد الجديد البرازيلي رومارينيو.

وانضم اللاعب البرازيلي لـ”العميد” قادمًا من “الجزيرة الإماراتي” لمدة موسمين مقبلين، ليصبح في صفوف الاتحاد 9 لاعبين أجانب ويحتاج إلى رحيل أحدهم، إذ لا تسمح اللوائح بقيد أكثر من 8 أجانب في قائمة فريق واحد.

وأشارت صحيفة “الرياضية” إلى أن مجلس الإدارة يسعى لإيجاد حل سريع للأزمة، لتسجيل رومارينيو قبل مواجهة السوبر ضد الهلال، المقرر إقامتها في الـ 18 من الشهر الجاري بلندن.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن الإدارة تدرس تحويل العكايشي على بند لاعبي الاستثمار، وهو ما يحتاج إلى رأي قانوني قبل البت فيه أو إعارته إلى نادٍ آخر، فيما تم استبعاد فكرة فسخ عقده بسبب مستحقاته المالية الكبيرة.

وأضافت، أن التونسي يفضل فسخ تعاقده من طرف النادي، ليحصل على 6 ملايين و500 ألف ريال.

الصحيفة أكدت أيضًا وفقًا لمصادر في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن اتحاد جدة بإمكانه الدفع برومارينيو في لقاء السوبر كونها بطولة شرفية، بينما لن يشارك في الدوري قبل قيده.

يذكر أن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للاتحاد، استبعد العكايشي من قائمة الفريق، التي تستعد لخوض لقاء السوبر، فيما شنّت الجماهير هجومًا حادًا على اللاعب، مطالبة برحيله في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد تراجع مستواه الموسم الماضي.