تركي آل الشيخ: الجمهور سيُتابع الدوري السعودي مجاناً دون تأخير

شدد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، على أن الدوري السعودي الموسم المقبل سينقل على القنوات الرياضية المفتوحة دون تشفير أو تأخير في البث كما تردد مؤخرا.

وفي بيان رسمي أصدرته الهيئة العامة للرياضة، مساء السبت، أعرب تركي آل الشيخ عن سعادته بالمستوى الكبير الذي خرجت به مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة بين فريقي الهلال والاتحاد.

وأكد آل الشيخ في ذات الوقت أن الجمهور سيتابع الدوري والموسم بأكمله مجانا ودون تأخير.

معالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ تركي آل الشيخ يعبر عن سعادته بالمستوى الكبير الذي شهدته مباراة #السوبر_السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة بين فريقي الهلال والاتحاد.. pic.twitter.com/dlDvucNoto — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) August 18, 2018

وقال عقب انتهاء المباراة: “موعودون بموسم رياضي كروي مختلف هذا العام في ظل الدعم الكبير واللامحدود الذي يجده قطاع الرياضة من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد والذي نتج عنه إنهاء ملف ديون الأندية، إضافة لتوقيع أضخم عقد نقل تلفزيوني للمنافسات المحلية”.

وأضاف: مباراة اليوم ظهرت بشكل مميز وبصورة تنبئ بإذن الله تعالى بموسم قوي ومختلف خصوصاً بعد التعاقدات التي أجرتها الأندية في الفترة الماضية مع مدربين عالميين مميزين وكذلك لاعبين محترفين على طراز عالٍ.

وقدّم آل الشيخ التهنئة لفريق الهلال إدارة وجماهير بمناسبة فوزهم بلقب السوبر السعودي، متمنياً لفريق الاتحاد حظاً أوفر في قادم البطولات.

واختتم حديثه قائل” :بكل فخر شكراً سيدي محمد بن سلمان لن نوفيك حقك.. ونوعدك بالأفضل”.